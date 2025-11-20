Una zona de Tolosa quedó tomada por la inseguridad

Vecinos de Tolosa denunciaron varios episodios de inseguridad y apuntan a un grupo de personas que habitaría y transitaría por los alrededores de una vivienda presuntamente tomada sobre la calle 526 entre 12 y 13.

La mayor parte de los hechos denunciados serían cometidos por menores y, por lo general, durante horas de la noche.

Según la presentación de los habitantes del lugar, de la que este diario se hizo eco, “al principio solo nos pedían dinero, pero que hubo una escalada de violencia tal, que la zona se convirtió en un lugar intransitable”.

Actualmente, algunos de los episodios que se registran son robos y arrebatos en la vía pública y a comercios, vandalismo en casas particulares, ataques de perros entrenados y golpizas a ciclistas o personas que se mueven por la cuadra.

Además, durante la noche hasta habría venta de sustancias ilegales, así como es frecuente también escuchar peleas violentas.

“Antes era un barrio tranquilo. Ahora no se puede ir al kiosco, porque no sabés qué te va a pasar”, se quejó un frentista.