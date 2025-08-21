En julio, subió 41% la compraventa de inmuebles

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
En julio, la compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires registró un aumento interanual del 41 por ciento, lo que entusiasma al sector inmobiliario.
Según las estadísticas elaboradas por el Colegio de Escribanos bonaerense, el total de escrituras durante el séptimo mes del año fue de 13.334, frente a las 9.449 realizadas en el mismo período del año pasado.
También se detalló que en comparación con junio de este año, también se verificó una variación positiva del 14 por ciento, dado que en ese mes se habían otorgado 11.706 operaciones.
En cuanto a las hipotecas, desde la entidad se apuntó que el crecimiento fue aún más marcado: en julio se contabilizaron 2.169, lo que refleja un incremento del 374 por ciento respecto al mismo mes del año pasado -cuando se habían relevado 458-. En el análisis intermensual también se observó un avance, del 12 por ciento.
El presidente del Colegio de Escribanos, Guillermo Longhi, analizó los datos y destacó el movimiento del mercado: “Los números de julio muestran un nuevo crecimiento interanual, con un movimiento muy significativo en las hipotecas, lo que confirma la importancia del crédito en el desarrollo del mercado inmobiliario”.
A su vez, indicó que “este repunte refleja una tendencia positiva que esperamos que se consolide hacia adelante”.
Es que de acuerdo a los valores que se manejan en el marcado, en contraste con los altos costos de edificar, adquirir propiedades ya terminadas se presenta como una alternativa más favorable para los compradores.
