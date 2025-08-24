Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Cada vez son más los adultos mayores en la mira del delito

Cada vez son más los adultos mayores en la mira del delito
24 de Agosto de 2025 | 05:42
Edición impresa

El caso volvió a exponer una problemática que preocupa cada vez más a los vecinos: los asaltos violentos contra adultos mayores en sus propios hogares. Ya desde hace varios años -tal como viene reflejando EL DIA- los jubilados suelen ser blanco de estafas y de robos domiciliarios planificados, en muchos casos precedidos por llamadas engañosas en las que delincuentes se hacen pasar por familiares para obtener datos sensibles. En la Región se repiten episodios en los que jubilados son reducidos, golpeados o amenazados por bandas que buscan dinero. La violencia utilizada es cada vez mayor y pone en evidencia la indefensión de personas que, por su edad, no tienen capacidad de reacción ni posibilidades de escapar. El terrible caso de esta mujer de 86 años refleja un patrón que preocupa: ladrones jóvenes que operan con información previa, utilizan maniobras de sofocación y se llevan sumas significativas en efectivo.

 

