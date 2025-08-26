Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía |Reclamos contra la administracción Milei

La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas

La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas

La agencia de discapacidad cuestionada por los empleados /na

26 de Agosto de 2025 | 02:55
Edición impresa

En la actualidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufre fuertes recortes presupuestarios desde diciembre de 2023 cuando asumió el presidente Javier Milei, y desde entonces distintas agrupaciones que defienden al colectivo se movilizaron para reclamar el pago de asignaciones, aumento de prestaciones e, incluso, mejorar el salario de los profesionales que trabajan en el área.

“La reducción de personal dio como resultado una mala división de tareas porque cada uno de los empleados que quedamos tenemos mucha más carga laboral. Si aún con la planta de trabajadores que había antes éramos superados por las demandas, imaginate ahora que, por lo menos, somos 500 trabajadores menos en distintas áreas”, manifestaron los trabajadores de Andis en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el comienzo de esta gestión, los sectores del organismo se unificaron de manera informal e improvisada debido a que el trabajo más relevante está vinculado directamente con la atención al ciudadano, a responder consultas o reclamos de servicios como la iniciación de trámites del Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones contributivas por invalidez laboral o las afiliaciones al programa federal Incluir Salud, que proporciona cobertura a aquellas personas que son beneficiarias de una pensión no contributiva y que no tienen acceso a una obra social o a ningún sistema de salud prepago.

Los sectores de Comunicación, Call Center y Atención Ciudadana trabajan en conjunto para responder reclamos, al advertir que “es casi la única tarea que les permiten hacer”.

Esta situación se agravó cuando, en el interior del país, en pueblos o zonas rurales, la gestión que estaba a cargo de Diego Spagnuolo “decidió cerrar todos los centros de referencia” donde se atendían consultar por trámites relacionados a discapacidad.

“Hay que pensar los contextos: no todos en el interior tienen acceso a Internet… los centros estaban buenos porque la gente tenía la orientación más personalizada y cercana a su lugar de residencia. Todo se cerró, como también cerraron los operativos territoriales y eso repercute en nosotros que estamos en la central de ANDIS, tanto en la sede de Núñez, como en la de Hipólito Yrigoyen, que es la de pensiones”, indicaron los trabajadores.

LE PUEDE INTERESAR

“Para crecer se necesitan reglas claras e infraestructura”

LE PUEDE INTERESAR

Francos rectificó dichos sobre Villarruel

Y añadieron que “la gente del interior nos tiene a nosotros como las únicas vías de contacto porque todo lo que estaba cerca de su casa, se eliminó”.

Por otra parte, sostuvieron que, al ser empleados con discapacidad, están “absolutamente invisibilizados” e, incluso, en algunos casos “les quitaron los medios de transporte para desplazarse a trabajar” y con el objetivo de mantenerles el puesto les ofrecieron hacer tareas únicamente desde su casa, con las “consecuencias negativas” que impacta en la sociabilización de la persona porque “pierde el espacio compartido” con sus compañeros y colegas.

Paralelamente, señalaron que lo que esta gestión busca es que las personas con discapacidad motriz, que necesitan asistencia para realizar actividades de la vida personal (como acompañamiento para ir al baño o servirse el almuerzo), “vayan con asistencia personal” costeada por el propio empleado, sumado a la falta de traslado que el organismo también eliminó.“Siempre fue así porque la demanda del colectivo es histórica, pero ahora es peor. Para el Estado, las personas con discapacidad, al igual que los jubilados, los oncológicos, los niños y la gente con problemas de consumo, somos un gasto. Para ser buenas políticas públicas hay que invertir plata y los políticos deciden robarla”, concluyeron.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

¡"Vitória" y baile 8 a 0! El rival del Pincha ya mete miedo en Brasil

VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Uno por uno

Convocan a la inauguración del sendero “El Coronillo”

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Últimas noticias de Política y Economía

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Un hermano Kovalivker pasó por Comodoro Py

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad

Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
Policiales
VIDEO. Otra vez el fuego: hubo mucho pánico en el Centro
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento
Una docente en la mira por presunto maltrato
VIDEO. En Villa Elisa el delito avanza y hay preocupación
Deportes
VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Silva no duda: “Ni los mejores antes ni ahora los peores”
Minuto fatal: a River le arruinaron la noche
Boca aceleró las salidas del club de Vicente Taborda y Marcelo Saracchi
Espectáculos
Fenómeno barrial: “Homo argentum” se une al club del millón
Tamara exprime el escándalo con Alberto Fernández
Zerboni, el villano de “Top Chef”: “Hay que tenerle respeto a la comida”
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
El rapero desnudo se declaró inocente
Información General
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla