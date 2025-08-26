Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
EN VIVO
El streaming de EL DIA: de 18 a 20, "UN DÍA MÁS"

Ampliar
Política y Economía |Análisis

La política se plantea qué efecto electoral tendrá para los libertarios

La política se plantea qué efecto electoral tendrá para los libertarios
Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

26 de Agosto de 2025 | 02:56
Edición impresa

La política se pregunta por estas horas si la difusión de los audios comprometedores de Diego Spaganuolo sobre supuestas coimas en el área de discapacidad del gobierno tendrá un efecto electoral negativo para La Libertad Avanza, sobre todo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Diversas consultoras están trabajando a destajo para analizar cómo cala el tema en la opinión pública.

En shock, los libertarios tardaron casi una semana en salir con una ofensiva de respuesta, plasmada ayer sobre todo por los primos Menem. Martín, el titular de la cámara de Diputados, lo hizo en algunos programas de televisión; y “Lule” -el apuntado directo por lo que se escucha en las grabaciones- en un posteo de X. La estrategia fue negar todo, hablar de “operaciones políticas” del kirchnerismo y defender la honestidad propia y de los hermanos Milei.

El impacto del episodio en el gobierno se notó en la ausencia total de una estrategia rápida de manejo de la crisis, acaso un síntoma de la poca profesionalización de la troupe política que rodea al Presidente. Ya se había visto algo similar con el caso $Libra, pero esta vez pareció más profunda la desorientación respecto a qué hacer.

En el oficialismo se admite que la cuestión los golpea, que los complica en medio de la campaña bonaerense. En la que candidatos de los niveles provinciales y distritales buscaban ayer una hoja de ruta que bajara de arriba para ver cómo actuar, hacia donde apuntar en sus contactos con los medios locales y con la gente porque el tema se volvió ineludible. El comicio de octubre se ve más lejano y hay cierta esperanza de que el escándalo se aplaque un poco.

La certeza de que los dichos de Spagnuolo respecto de un mecanismo de coimas con supuestas terminales en Lule Menem y Karina Milei tiene destino de daño electoral inmediato se basan en lo gráfico del tema. Una amplia mayoría de la gente nunca entendió bien qué era la criptomoneda $Libra, en especial los electores de mediana y mayor edad. Pero la figura de la coima, el porcentaje del que se habla en los audios, la máquina de contar billetes que tenía el ex funcionario en su casa de un country es algo mucho más brutal, más directo, que enlaza directamente al entorno más cercano al Presidente con el concepto de corrupción. Y, como ya se dijo en estas páginas, eso liga a Milei con lo que él decía que venía a barrer: los vicios de la casta.

¿Y el quiebre?

“El gobierno planteaba un quiebre limpio con el pasado y creo que esto puede plantear una percepción en un parte de la sociedad de que “son todo lo mismo”, “son iguales”. La cuestión le hace un flaco favor a la legitimidad democrática lamentablemente”, analiza ante este cronista Juan Negri, politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

LE PUEDE INTERESAR

La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. “Para crecer se necesitan reglas claras e infraestructura”

La cúpula del poder pareció sorprendida por el episodio Spagnuolo, hombre muy cercano al Presidente. “La guardia estaba baja”, grafica una fuente violeta apelando a una figura boxística. Encima, llega en un momento no tan bueno de ponderación social para el Gobierno. Agosto de 2025 parece encaminarse a ser un mes para olvidar por la gestión Milei.

Desde hace años, la propia Universidad Di Tella elabora un informe mensual llamado Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), sobre la base de un estudio de campo de Poliarquía Consultores. La última medición registró una caída de 13,6% respecto del mes anterior. Pero, atención: fue realizada en la primera quincena del mes, antes de que se difundieran los audios venenosos. El índice evalúa a los gobiernos con un puntaje del 0 al 5. La actual gestión obtuvo 2,12, que es 16,5% menos que el mismo mes del año 2024. En comparación con los gobiernos anteriores a estas alturas del mandato, el ICG de agosto 2025 se ubica 16,3% por debajo de lo que registraba Mauricio Macri en 2017 y un 14,3% más que Alberto Fernández en ese mes de 2021.“La confianza en el gobierno alcanza su valor más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei”, advierte el informe.

Obviamente, el peronismo bonaerense huele sangre y reacciona apuntando todos los cañones contra la hermana presidencial y el propio Milei, que ayer hizo una aparición pública pero casi no se refirió al tema. En Fuerza Patria estiman que una gran parte de los votantes de Milei en 2023 esta vez no lo volverán a apoyar porque la economía no termina de despegar, más allá de la tendencia al a baja de la inflación, y por el eventual enojo por este tema. Habrá que ver si un espacio con extensa historia vinculada a casos de corrupción y con su líder detenida justamente por eso, logra enamorar a los no propios.

Buena parte de la dirigencia provincial (radicales, libertarios, peronistas) creen que acaso el gran beneficiado por el escándalo de los audios sea el ausentismo, la abstención. Esa manera que, por lo que se viene observando en las elecciones anticipadas a lo largo del país, ha encontrado buena parte de la población para expresar su enojo y, porqué no, su desilusión con toda la clase política.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Últimas noticias de Política y Economía

Fentanilo mortal: se atrasó la creación de la comisión investigadora en Diputados

Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos

Elecciones: encuesta revela que el 94% de los bonaerenses conocen el caso Spagnuolo y un 73% lo considera “grave”

“Lule” Menem, en el ojo de la tormenta: el Gobierno, “por ahora”, lo sostiene
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Central Córdoba vs Estudiantes y Gimnasia vs Atlético Tucumán
Di María habló de la ayuda de la AFA a Rosario Central: “Siempre me meten en todos los quilombos”
Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Policiales
VIDEO. Un precoz ladrón cayó en Ensenada tras una redada: selfies con fusiles, pistolas y "trofeos"
Ensenada: detienen a menor armado, con frondoso prontuario, que intentó ocultarse en un baño de mujeres
García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
Desbarataron redes de abuso sexual infantil tras una serie de allanamientos en la Provincia y varios puntos del país
Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata
Espectáculos
El fuerte conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes: “Prefiere que le descuenten los días”
Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre Piccirillo: "La pasé duro, me estoy recuperando"
El libro que aterra a la corona británica: Epstein, el príncipe Andrés y situaciones perturbadoras
Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud
De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor en se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla