El dólar retoma la tendencia alcista, caen los bonos y otra vez sube el Riesgo País

El dólar oficial arrancó la jornada con una leve suba de $5 respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se mantenía estable en $1.360.

Por su parte, los dólares financieros también operan con alzas, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.367 y el dólar Bolsa o MEP a $1.369.

El dólar mayorista, en tanto, sube y se ofrece a $1.364, mientras que el promedio del oficial entre los demás bancos ronda los $1.377 para la venta.

Las que registran signos negativos son las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, con caídas generalizadas de hasta -4,3%, principalmente los bancos. Sólo Tenaris, Ternium, Mercado Libre y Despegar exhibían signos positivos.

El Riesgo País ascendió hoy a 850 puntos, 21 puntos por encima del último cierre. La suba se originó en una nueva caída del pecio de los bonos de la deuda soberana, dado que los inversores toman distancia de los activos argentinos ante la incertidumbre electoral, los problemas financieros y los últimos escándalos vinculados a posibles actos de corrupción.

El salto se conoce en un día clave porque el Tesoro Nacional debe salir a captar cerca de $8 billones para refinanciar vencimientos de la deuda en pesos.

La baja del Riesgo País es fundamental para que el país vuelva a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar los abultados vencimientos en dólares que se producirán desde 2026.