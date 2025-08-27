Francos en Diputados: "Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social"
Francos en Diputados: "Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social"
El dólar retoma la tendencia alcista, caen los bonos y otra vez sube el Riesgo País
Escándalo de los audios: en el celular de Spagnuolo no encontraron chats con los Milei y sospechan que fueron borrados
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
Ronda de diálogo en el Colegio Nacional para profundizar los lazos entre la UNLP y la comunidad platense
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además se registra una caída generalizada de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street
Escuchar esta nota
El dólar oficial arrancó la jornada con una leve suba de $5 respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se mantenía estable en $1.360.
Por su parte, los dólares financieros también operan con alzas, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.367 y el dólar Bolsa o MEP a $1.369.
El dólar mayorista, en tanto, sube y se ofrece a $1.364, mientras que el promedio del oficial entre los demás bancos ronda los $1.377 para la venta.
Las que registran signos negativos son las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, con caídas generalizadas de hasta -4,3%, principalmente los bancos. Sólo Tenaris, Ternium, Mercado Libre y Despegar exhibían signos positivos.
El Riesgo País ascendió hoy a 850 puntos, 21 puntos por encima del último cierre. La suba se originó en una nueva caída del pecio de los bonos de la deuda soberana, dado que los inversores toman distancia de los activos argentinos ante la incertidumbre electoral, los problemas financieros y los últimos escándalos vinculados a posibles actos de corrupción.
El salto se conoce en un día clave porque el Tesoro Nacional debe salir a captar cerca de $8 billones para refinanciar vencimientos de la deuda en pesos.
LE PUEDE INTERESAR
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
La baja del Riesgo País es fundamental para que el país vuelva a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar los abultados vencimientos en dólares que se producirán desde 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí