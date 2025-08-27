Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"

Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
27 de Agosto de 2025 | 08:36

Escuchar esta nota


Gonzalo Alfaro, el hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío desde la tribuna de Independiente en los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en los octavos de final de la Copa Sudamericana, habló por primera vez desde el Hospital Fiorito luego de salir de terapia intensiva.

En una nota de voz difundida por su familia que se hizo viral en redes sociales, el simpatizante del cuadro trasandino brindó detalles acerca de su estado de salud tras ser operado por un traumatismo de cráneo.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente a todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien“, comenzó el audio.

Y añadió con la voz quebrada: “Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, mis tres hijas, mi papá, mis tías mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento, así que de todo corazón les mando este mensaje y muchas gracias repito, muchas gracias por todo el apoyo, por toda la compasión que han tenido conmigo”.

Por último, el fanático del conjunto azul despidió el mensaje con más palabras de agradecimiento y con una conmovedora reflexión. “Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todos cariños, les mando un abrazo y un beso enorme, muchas gracias”, concluyó.

Alfaro, de 33 años, había sufrido un traumatismo de cráneo severo y luego de ser operado en el Hospital Fiorito debió permanecer varios días en terapia intensiva con respiración mecánica y analgésicos. Ahora, el hincha del elenco chileno deberá aguardar por los resultados de algunos estudios médicos para determinar cuando podrá regresar a su país.

