Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sorprendió a todos pero mucho más aún, que ella saliera a confirmar públicamente que le había sido infiel. Pero, días después de firmar su divorcio, Nico Vázquez tuvo una cariñosa reacción en un posteo de Gimena Accardi.

Si bien las miradas apuntaron a Andrés Gil, su compañero en la obra "En otras palabras" y pareja de su amiga Cande Vetrano, ellos lo negaron.

Así, cuando se esperaba una eventual reconciliación, los actores firmaron el divorcio y demostraron que para ellos, la historia de amor había llegado a su fin.

Pero el fin de semana, Gimena fue a Bahía Blanca con Gil para cumplir con las funciones que tenían pactadas en esa ciudad y la actriz no pudo evitar conmoverse.

Lejos de las críticas que escuchó en los medios, se sintió contenida y abrazada por ese público. Esto la movilizó ya que Gimena tiene raíce profundas en esa Ciudad y así lo explicó en sus historias.

“En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia”, publicó.

Y ahí se vio el amor. Al pie de su mensaje y como un gesto de sentimiento. El comentario de Nico Vázquez, con un corazón blanco y el emoji de un infinito.

Vale recordar que, Gimena perdió a su mamá cuando tenía 18 años. Había sido diagnosticada con cáncer 5 meses antes de su muerte, pero la enfermedad estaba muy avanzada y no hubo más por hacer. Por eso el detalle resulta conmovedor y es un reflejo del amor que aún existe entre ellos.