Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Efemérides

La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957

La Operación Plumbbob tuvo lugar en Nevada aquel 27 de agosto en medio de la Guerra Fría. Se transformó en uno de los episodios más llamativos de la historia de la experimentación nuclear y espacial

La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
27 de Agosto de 2025 | 07:35

Escuchar esta nota

En medio de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el dominio nuclear y, pronto, por el espacio, un evento casi anecdótico se convirtió en un curioso hito científico. El 27 de agosto de 1957, en el desierto de Nevada, una explosión nuclear subterránea lanzó al cielo una tapa de acero de casi una tonelada, que habría alcanzado velocidades tan altas que, según los cálculos, podría haber sido el primer objeto fabricado por el hombre en escapar de la Tierra.

Aunque este hecho es poco conocido, sigue siendo uno de los episodios más llamativos de la historia de la experimentación nuclear y espacial.

Operación Plumbbob: pruebas nucleares en plena Guerra Fría

El escenario fue el Sitio de Pruebas de Nevada, un extenso campo en el desierto donde Estados Unidos realizaba detonaciones atómicas para estudiar sus efectos y desarrollar nuevas tecnologías militares. En 1957, el país llevaba a cabo la Operación Plumbbob, una de las series de ensayos nucleares más intensas de su historia, con 29 detonaciones entre mayo y octubre.

Uno de estos ensayos, conocido como Pascal-B, buscaba analizar el comportamiento de explosiones subterráneas. Para ello, los ingenieros perforaron un pozo profundo, lo sellaron parcialmente y lo cubrieron con una pesada tapa de acero de 900 kilos, diseñada solo para contener la onda expansiva.

La explosión que sorprendió a todos

Cuando la carga nuclear detonó, la energía liberada fue mucho mayor de lo previsto. Las cámaras de alta velocidad, instaladas para registrar el experimento, captaron un momento insólito: la tapa de acero salió disparada como un proyectil hacia el cielo, impulsada por la fuerza de la explosión.

LE PUEDE INTERESAR

Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados

LE PUEDE INTERESAR

La ONU creó un grupo orientador en temas de IA

Los cálculos posteriores, realizados por el físico Dr. Robert Brownlee, responsable del ensayo, estimaron que la tapa alcanzó una velocidad de 66 kilómetros por segundo, unas seis veces más rápida que la velocidad de escape terrestre (11,2 km/s).

¿El primer objeto humano en el espacio?

A esa velocidad, nada podía detenerla. Los científicos especularon que la tapa podría haber escapado al espacio, convirtiéndose en el primer objeto humano en abandonar la gravedad terrestre, casi dos meses antes de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik 1 (4 de octubre de 1957).

Sin embargo, Brownlee siempre sostuvo que lo más probable es que la tapa se desintegrara por la fricción con la atmósfera, ya que a esa velocidad el aire se comporta como un muro sólido. Aun así, la posibilidad de que fragmentos llegaran más allá de la atmósfera convirtió a este episodio en una especie de “anécdota espacial” dentro de la historia nuclear.

Un episodio casi olvidado, pero fascinante

Este suceso no solo muestra la magnitud de las pruebas nucleares de la época, sino también cómo los avances militares podían generar descubrimientos y situaciones imprevistas. Lo que comenzó como un simple ensayo subterráneo terminó desafiando los límites de la física conocida en ese momento.

Hoy, más de seis décadas después, el relato de la tapa de acero sigue siendo una curiosidad científica que despierta asombro y sonrisas entre ingenieros y astrónomos. Un recordatorio de que, en ocasiones, los pasos hacia el espacio no siempre nacen de misiones cuidadosamente planificadas, sino también de accidentes inesperados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Últimas noticias de Información General

Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"

Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados

La ONU creó un grupo orientador en temas de IA

Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
La Ciudad
Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Espectáculos
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla