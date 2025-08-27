El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados

La cuadra del robo: 4 entre 76 y 77. Hay mucho miedo en el barrio / Web

La ola de inseguridad tiene como víctimas frecuentes a los jubilados, que en las últimas semanas sufrieron reiterados ataques en sus viviendas. El fenómeno, preocupante por cierto, atraviesa la Ciudad y se expresa en sus distintos barrios. Puede pasar en la Zona Norte, el sector Oeste o en la parte Sur, como ocurrió ahora con un millonario golpe en inmediaciones del Policlínico San Martín.

El modus operandi se repite: los delincuentes ingresan preferentemente en horas de la madrugada, aunque hay muchos casos donde muestran un mayor nivel de osadía e impunidad, aprovechando la vulnerabilidad de los adultos mayores a cualquier hora del día.

Se los conoce como el “blanco fácil”, debido a que muchos arrastran limitaciones físicas para poder resistir el embate de un grupo de violentos o mantener un estado de alerta permanente.

Es por que eso que la reiteración de estos episodios alimenta la preocupación en un sector particularmente sensible de la población, que no solo sufre la pérdida de bienes, sino también por el impacto psicológico de quedar a merced de la delincuencia dentro de sus propios hogares.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, en la mañana de ayer un móvil del Comando de Patrulla local debió acercarse a una vivienda de la calle 4 entre 70 y 71 por una alarma de robo.

Eran casi las 10 cuando pudieron tomar contacto con las víctimas: una mujer de 79 años y el marido de 81, quienes, todavía asustados, brindaron pormenores del evento traumático que vivieron en su domicilio.

El suceso estalló cuando la pareja desayunaba y observó -Impávida a tres desconocidos encapuchados y, que vestían ropas oscuras, caminando a su encuentro, uno de ellos armado.

Las amenazas empezaron entonces a dominar la escena, pese a que en ningún momento reaccionaron con gritos o pedidos de auxilio.

Se supo que los ladrones penetraron en la propiedad por Un pasillo que conecta la vivienda con un lavadero, que está al fondo del lote y protegido por un paredón de casi dos metros.

Así los damnificados le indicaron a los oficiales que les habían robado un Peugeot modelo 408 de color gris, alhajas varias, un millón y medio de pesos, dos mil euros, mil dólares y un teléfono celular.

En ese instante, cuando aún repasan la experiencia de terror, lo más detallada posible para que la fuerza de seguridad cuenta con datos que permitan la búsqueda de los autores, llegó un equipo de la FA, que se abocó al relevamiento de las cámaras de seguridad en el barrio y de potenciales testigos.

La instrucción de la causa quedó a cargo de agentes de la comisaría octava, mientras que una comitiva de la División Científica se encargó de buscar rastros aptos para cotejo en medio del gran desorden que reinaba en el inmueble.

No se supo cuánto tiempo permanecieron los delincuentes en esa casa, aunque para el matrimonio de jubilados pareció una eternidad.

Afortunadamente, al margen del Des Apoderamiento de esa verdadera fortuna en dinero y bienes, no hubo agresiones físicas, por lo que no fue necesario convocar a una ambulancia.

En el barrio, demás está decirlo, se vivieron escenas de tensión apenas trascendió la noticia y vieron los patrulleros en la puerta de la vivienda de la calle 4.

Todos querían saber cómo estaban Graciela y Eduardo, a quienes conocen de siempre y le tienen un gran aprecio.

Por eso se tranquilizaron al saber que no los habían golpeado, aunque la preocupación por la inseguridad quedó en la memoria colectiva.