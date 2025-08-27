Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Francos concurre a Diputados en medio del escándalo de los audios
ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El Centro de Fomento El Centinela busca apoyo para su nuevo piso de hormigón
Cine Club en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
Actividades: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sucedió en el barrio del Policlínico, en una casa situada en calle 4 entre 76 y 77, donde sorprendieron a una mujer de 79 años y al marido de 81. Actuaron 3 encapuchados, que le sacaron una fortuna en plata y bienes
La ola de inseguridad tiene como víctimas frecuentes a los jubilados, que en las últimas semanas sufrieron reiterados ataques en sus viviendas. El fenómeno, preocupante por cierto, atraviesa la Ciudad y se expresa en sus distintos barrios. Puede pasar en la Zona Norte, el sector Oeste o en la parte Sur, como ocurrió ahora con un millonario golpe en inmediaciones del Policlínico San Martín.
El modus operandi se repite: los delincuentes ingresan preferentemente en horas de la madrugada, aunque hay muchos casos donde muestran un mayor nivel de osadía e impunidad, aprovechando la vulnerabilidad de los adultos mayores a cualquier hora del día.
Se los conoce como el “blanco fácil”, debido a que muchos arrastran limitaciones físicas para poder resistir el embate de un grupo de violentos o mantener un estado de alerta permanente.
Es por que eso que la reiteración de estos episodios alimenta la preocupación en un sector particularmente sensible de la población, que no solo sufre la pérdida de bienes, sino también por el impacto psicológico de quedar a merced de la delincuencia dentro de sus propios hogares.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, en la mañana de ayer un móvil del Comando de Patrulla local debió acercarse a una vivienda de la calle 4 entre 70 y 71 por una alarma de robo.
Eran casi las 10 cuando pudieron tomar contacto con las víctimas: una mujer de 79 años y el marido de 81, quienes, todavía asustados, brindaron pormenores del evento traumático que vivieron en su domicilio.
LE PUEDE INTERESAR
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
LE PUEDE INTERESAR
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
El suceso estalló cuando la pareja desayunaba y observó -Impávida a tres desconocidos encapuchados y, que vestían ropas oscuras, caminando a su encuentro, uno de ellos armado.
Las amenazas empezaron entonces a dominar la escena, pese a que en ningún momento reaccionaron con gritos o pedidos de auxilio.
Se supo que los ladrones penetraron en la propiedad por Un pasillo que conecta la vivienda con un lavadero, que está al fondo del lote y protegido por un paredón de casi dos metros.
Así los damnificados le indicaron a los oficiales que les habían robado un Peugeot modelo 408 de color gris, alhajas varias, un millón y medio de pesos, dos mil euros, mil dólares y un teléfono celular.
En ese instante, cuando aún repasan la experiencia de terror, lo más detallada posible para que la fuerza de seguridad cuenta con datos que permitan la búsqueda de los autores, llegó un equipo de la FA, que se abocó al relevamiento de las cámaras de seguridad en el barrio y de potenciales testigos.
La instrucción de la causa quedó a cargo de agentes de la comisaría octava, mientras que una comitiva de la División Científica se encargó de buscar rastros aptos para cotejo en medio del gran desorden que reinaba en el inmueble.
No se supo cuánto tiempo permanecieron los delincuentes en esa casa, aunque para el matrimonio de jubilados pareció una eternidad.
Afortunadamente, al margen del Des Apoderamiento de esa verdadera fortuna en dinero y bienes, no hubo agresiones físicas, por lo que no fue necesario convocar a una ambulancia.
En el barrio, demás está decirlo, se vivieron escenas de tensión apenas trascendió la noticia y vieron los patrulleros en la puerta de la vivienda de la calle 4.
Todos querían saber cómo estaban Graciela y Eduardo, a quienes conocen de siempre y le tienen un gran aprecio.
Por eso se tranquilizaron al saber que no los habían golpeado, aunque la preocupación por la inseguridad quedó en la memoria colectiva.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí