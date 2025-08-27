Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |INDEFENSOS ANTE TANTA INSEGURIDAD

El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados

Sucedió en el barrio del Policlínico, en una casa situada en calle 4 entre 76 y 77, donde sorprendieron a una mujer de 79 años y al marido de 81. Actuaron 3 encapuchados, que le sacaron una fortuna en plata y bienes

El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados

La cuadra del robo: 4 entre 76 y 77. Hay mucho miedo en el barrio / Web

27 de Agosto de 2025 | 03:18
Edición impresa

La ola de inseguridad tiene como víctimas frecuentes a los jubilados, que en las últimas semanas sufrieron reiterados ataques en sus viviendas. El fenómeno, preocupante por cierto, atraviesa la Ciudad y se expresa en sus distintos barrios. Puede pasar en la Zona Norte, el sector Oeste o en la parte Sur, como ocurrió ahora con un millonario golpe en inmediaciones del Policlínico San Martín.

El modus operandi se repite: los delincuentes ingresan preferentemente en horas de la madrugada, aunque hay muchos casos donde muestran un mayor nivel de osadía e impunidad, aprovechando la vulnerabilidad de los adultos mayores a cualquier hora del día.

Se los conoce como el “blanco fácil”, debido a que muchos arrastran limitaciones físicas para poder resistir el embate de un grupo de violentos o mantener un estado de alerta permanente.

Es por que eso que la reiteración de estos episodios alimenta la preocupación en un sector particularmente sensible de la población, que no solo sufre la pérdida de bienes, sino también por el impacto psicológico de quedar a merced de la delincuencia dentro de sus propios hogares.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, en la mañana de ayer un móvil del Comando de Patrulla local debió acercarse a una vivienda de la calle 4 entre 70 y 71 por una alarma de robo.

Eran casi las 10 cuando pudieron tomar contacto con las víctimas: una mujer de 79 años y el marido de 81, quienes, todavía asustados, brindaron pormenores del evento traumático que vivieron en su domicilio.

LE PUEDE INTERESAR

La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil

LE PUEDE INTERESAR

Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste

El suceso estalló cuando la pareja desayunaba y observó -Impávida a tres desconocidos encapuchados y, que vestían ropas oscuras, caminando a su encuentro, uno de ellos armado.

Las amenazas empezaron entonces a dominar la escena, pese a que en ningún momento reaccionaron con gritos o pedidos de auxilio.

Se supo que los ladrones penetraron en la propiedad por Un pasillo que conecta la vivienda con un lavadero, que está al fondo del lote y protegido por un paredón de casi dos metros.

Así los damnificados le indicaron a los oficiales que les habían robado un Peugeot modelo 408 de color gris, alhajas varias, un millón y medio de pesos, dos mil euros, mil dólares y un teléfono celular.

En ese instante, cuando aún repasan la experiencia de terror, lo más detallada posible para que la fuerza de seguridad cuenta con datos que permitan la búsqueda de los autores, llegó un equipo de la FA, que se abocó al relevamiento de las cámaras de seguridad en el barrio y de potenciales testigos.

La instrucción de la causa quedó a cargo de agentes de la comisaría octava, mientras que una comitiva de la División Científica se encargó de buscar rastros aptos para cotejo en medio del gran desorden que reinaba en el inmueble.

No se supo cuánto tiempo permanecieron los delincuentes en esa casa, aunque para el matrimonio de jubilados pareció una eternidad.

Afortunadamente, al margen del Des Apoderamiento de esa verdadera fortuna en dinero y bienes, no hubo agresiones físicas, por lo que no fue necesario convocar a una ambulancia.

En el barrio, demás está decirlo, se vivieron escenas de tensión apenas trascendió la noticia y vieron los patrulleros en la puerta de la vivienda de la calle 4.

Todos querían saber cómo estaban Graciela y Eduardo, a quienes conocen de siempre y le tienen un gran aprecio.

Por eso se tranquilizaron al saber que no los habían golpeado, aunque la preocupación por la inseguridad quedó en la memoria colectiva.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares
Últimas noticias de Policiales

La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil

Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste

Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes

Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
La Ciudad
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Sigue el paro de los docentes universitarios
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Información General
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla