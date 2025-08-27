La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Desde las 19, la Reserva de Estudiantes visitará a Central Córdoba por la séptima fecha del campeonato de la divisional. El encuentro se disputará en el Estadio Alfredo Terrera y será televisado por Estudiantes Play y LPF Play.
Tras un comienzo irregular, el equipo dirigido por Jonatan Schunke enderezó el rumbo con dos triunfos en fila, para acomodarse en puestos de playoffs en la Zona A, con ocho puntos. El Ferroviario llega con la misma cantidad de unidades y firme como local, ya que no perdió en lo que va del certamen.
Para este encuentro, se destaca la citación por parte del entrenador de Agustín Ipoutcha, volante categoría 2009 que formará parte del equipo por primera vez. Es una de las grandes figuras de la Séptima División, dirigida por Sebastián Salguero.
Arqueros: Tiziano van der Tuin y Federico Montiel.
Defensores: Ezequiel Orbe, Francisco Acosta, Faustino Messina, Lautaro Fernández, Máximo Desábato, Juan Caggiano y Jorge Georgieff.
Mediocampistas: Galo Galarza, Mateo Araujo, Rodrigo González, Manuel Remis, Thiago González, Agustín Ipoutcha y Bautista Molinari.
Delanteros: Luca Landriel, Benjamín Sagües Barreiro, Matías Contrera, Tobías Ganduglia, Martín Naser, Luca Arfaras y Franco Domínguez.
