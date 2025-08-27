Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |DESDE LAS 19 EN EL ESTADIO ALFREDO TERRERA

La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba

La reserva del Pincha buscará otro triunfo en Santiago / EDLP

27 de Agosto de 2025 | 01:10
Desde las 19, la Reserva de Estudiantes visitará a Central Córdoba por la séptima fecha del campeonato de la divisional. El encuentro se disputará en el Estadio Alfredo Terrera y será televisado por Estudiantes Play y LPF Play.

Tras un comienzo irregular, el equipo dirigido por Jonatan Schunke enderezó el rumbo con dos triunfos en fila, para acomodarse en puestos de playoffs en la Zona A, con ocho puntos. El Ferroviario llega con la misma cantidad de unidades y firme como local, ya que no perdió en lo que va del certamen.

Para este encuentro, se destaca la citación por parte del entrenador de Agustín Ipoutcha, volante categoría 2009 que formará parte del equipo por primera vez. Es una de las grandes figuras de la Séptima División, dirigida por Sebastián Salguero.

CONVOCADOS

Arqueros: Tiziano van der Tuin y Federico Montiel.

Defensores: Ezequiel Orbe, Francisco Acosta, Faustino Messina, Lautaro Fernández, Máximo Desábato, Juan Caggiano y Jorge Georgieff.

Mediocampistas: Galo Galarza, Mateo Araujo, Rodrigo González, Manuel Remis, Thiago González, Agustín Ipoutcha y Bautista Molinari.

Delanteros: Luca Landriel, Benjamín Sagües Barreiro, Matías Contrera, Tobías Ganduglia, Martín Naser, Luca Arfaras y Franco Domínguez.

Fútbol Infantil

