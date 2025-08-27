Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno

Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Escándalo de los audios: en el celular de Spagnuolo no encontraron chats con los Milei y sospechan que fueron borrados
El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
A Gimnasia la fecha salió casi gratis: ahora deberá hacer valer la localía
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue llevado a terapia intensiva. "No está teniendo la evolución que se esperaba", admitió la familia
Escuchar esta nota
El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el 13 de marzo último, volvió a terapia intensiva por complicaciones en su salud y su familia advirtió que “no está teniendo la evolución que se espera”.
Fabián Grillo, padre del joven que permanece internado en el hospital Ramos Mejía, dijo esta mañana que “ayer se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado” y que en la jornada de hoy “seguramente le harán una tomografía y verán cómo evoluciona”.
“El estado de él ayer era como que estaba adormilado y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis”, explicó y dijo que los médicos evalúan que “o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”.
Agregó que los médicos que lo atienden "están viendo cómo evoluciona”, y hoy “le harán seguramente una tomografía para ver cómo evoluciona. Parecería que está drenando en demasía el líquido cefalorraquídeo", subrayó.
Además, a través de la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, los familiares puntualizaron que el joven, de 35 años, está “clínicamente estable en terapia intensiva”, y que “neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera”.
Puntualizaron que “el líquido cefalorraquídeo no es suficiente para cubrir todo el cerebro”, y según “la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el líquido) estaría dilatándose más que el izquierdo”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
A través de esa cuenta los familiares del fotoperiodista dijeron que “continúa luchando, está con fuerzas” y destacaron que “el cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita".
Grillo resultó herido de gravedad el 13 de marzo en la Plaza del Congreso, en el marco de una protesta de jubilados acompañados por organizaciones políticas y sociales, cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que impactó directamente en su cabeza. Por el hecho está en marcha una causa judicial en la que está acusado el cabo de Gendarmería Hector Guerrero, autor del disparo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí