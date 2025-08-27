Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno

Fue llevado a terapia intensiva. "No está teniendo la evolución que se esperaba", admitió la familia

Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno
27 de Agosto de 2025 | 09:51

Escuchar esta nota

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el 13 de marzo último, volvió a terapia intensiva por complicaciones en su salud y su familia advirtió que “no está teniendo la evolución que se espera”.

Fabián Grillo, padre del joven que permanece internado en el hospital Ramos Mejía, dijo esta mañana que “ayer se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado” y que en la jornada de hoy “seguramente le harán una tomografía y verán cómo evoluciona”.

“El estado de él ayer era como que estaba adormilado y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis”, explicó y dijo que los médicos evalúan que “o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”.

Agregó que los médicos que lo atienden "están viendo cómo evoluciona”, y hoy “le harán seguramente una tomografía para ver cómo evoluciona. Parecería que está drenando en demasía el líquido cefalorraquídeo", subrayó.

Además, a través de la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, los familiares puntualizaron que el joven, de 35 años, está “clínicamente estable en terapia intensiva”, y que “neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera”.

Puntualizaron que “el líquido cefalorraquídeo no es suficiente para cubrir todo el cerebro”, y según “la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el líquido) estaría dilatándose más que el izquierdo”.

A través de esa cuenta los familiares del fotoperiodista dijeron que “continúa luchando, está con fuerzas” y destacaron que “el cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita".

Grillo resultó herido de gravedad el 13 de marzo en la Plaza del Congreso, en el marco de una protesta de jubilados acompañados por organizaciones políticas y sociales, cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que impactó directamente en su cabeza. Por el hecho está en marcha una causa judicial en la que está acusado el cabo de Gendarmería Hector Guerrero, autor del disparo.

