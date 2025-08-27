Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Carta abierta al Presidente del padre de una víctima del fentanilo
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Incertidumbre y final feliz es lo que ocurrió en la zona oeste de La Plata, por el rescate de un gato que se trepó a la cima de un árbol, a unos ocho metros de altura, y no podía bajar.
Todo sucedió durante la jornada de ayer, cerca de las 13, cuando una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, trabajó en la calle 145 entre 411 y 412, donde luego de ser corrido por una jauría de perros, un gatito subió a las alturas de un pino sin posibilidad de bajar.
Con la asistencia de un camión y escaleras, para poder acceder al felino, los bomberos, al comienzo del operativo, se movieron lentamente para intentar llegar al felino, entre las ramas del árbol, sin éxito alguno.
En tanto, minutos más tarde, los bomberos emplazaron una escalera y subieron a las alturas, para llegar al felino y poder bajarlo sano y salvo, tarea que fue muy aplaudida por todo el vecindario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí