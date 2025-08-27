Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí

Incertidumbre y final feliz es lo que ocurrió en la zona oeste de La Plata, por el rescate de un gato que se trepó a la cima de un árbol, a unos ocho metros de altura, y no podía bajar.

Todo sucedió durante la jornada de ayer, cerca de las 13, cuando una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, trabajó en la calle 145 entre 411 y 412, donde luego de ser corrido por una jauría de perros, un gatito subió a las alturas de un pino sin posibilidad de bajar.

Con la asistencia de un camión y escaleras, para poder acceder al felino, los bomberos, al comienzo del operativo, se movieron lentamente para intentar llegar al felino, entre las ramas del árbol, sin éxito alguno.

En tanto, minutos más tarde, los bomberos emplazaron una escalera y subieron a las alturas, para llegar al felino y poder bajarlo sano y salvo, tarea que fue muy aplaudida por todo el vecindario.