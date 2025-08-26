Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzaron una indagación sobre el funcionamiento de la justicia, dirigida a los y las abogadas matriculadas

¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
26 de Agosto de 2025 | 22:05

Escuchar esta nota

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, anunció hoy que la institución inició junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) un proceso de consulta, vía encuesta, para conocer la experiencia de los y las abogadas que litigan en la Justicia Nacional y Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

“Se trata de información muy importante sobre cuál es la percepción, el trámite de los expedientes, la demora en los proveídos y durante el proceso, la calidad de las decisiones judiciales; y qué es lo que se piensa acerca de la independencia e imparcialidad con la que los jueces y juezas resuelven los asuntos que se le llevan”, indicó el excamarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura militar.

Desde el CPACF, se informó que la encuesta, enviada (vía correo electrónico) a las y los abogados matriculados, es anónima, se completa en menos de diez minutos y estará disponible hasta el viernes 5 de septiembre de 2025.
“Una vez procesados los datos, los y las participantes recibirán los resultados y las propuestas de reforma elaboradas”, aseguró el titular del Colegio.

Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “con el resultado de esta información armaremos un diagnóstico y tomaremos las medidas pertinentes frente al Consejo de la Magistratura y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de Política y Economía

El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios

Presión para que Lule Menem deje el gobierno
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Información General
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla