VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata

Un nuevo robo indignante ocurrió en las últimas horas en pleno centro de La Plata, cuando una mujer con una mochila se robó la bicicleta de un alumno que estaba en clase de francés en la institución ubicada en la calle 59 entre 7 y 8.

En declaraciones que hizo la mamá de la víctima del hecho delictivo, comentó: "Ayer a la tarde le robaron la bici a mi hijo de la puerta de la escuela de Francés en 59 entre 7 y 8 Les paso el video, ya hicimos la denuncia y adjuntamos las pruebas", explicó.

En tanto, como se puede ver a través del video que accedió EL DIA, la mujer primero pasó caminando por la vereda, luego investigó la situación, miró para todos lados y luego sacó de la mochila un corta cadenas para concretar el hecho.

Fue allí que se subió al rodado y escapó rápidamente del lugar.

Por último, la familia radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de La Plata y se espera dar con la implicada.