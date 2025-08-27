Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Escándalo de los audios: en el celular de Spagnuolo no encontraron chats con los Milei y sospechan que fueron borrados
El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
A Gimnasia la fecha salió casi gratis: ahora deberá hacer valer la localía
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo robo indignante ocurrió en las últimas horas en pleno centro de La Plata, cuando una mujer con una mochila se robó la bicicleta de un alumno que estaba en clase de francés en la institución ubicada en la calle 59 entre 7 y 8.
En declaraciones que hizo la mamá de la víctima del hecho delictivo, comentó: "Ayer a la tarde le robaron la bici a mi hijo de la puerta de la escuela de Francés en 59 entre 7 y 8 Les paso el video, ya hicimos la denuncia y adjuntamos las pruebas", explicó.
En tanto, como se puede ver a través del video que accedió EL DIA, la mujer primero pasó caminando por la vereda, luego investigó la situación, miró para todos lados y luego sacó de la mochila un corta cadenas para concretar el hecho.
Fue allí que se subió al rodado y escapó rápidamente del lugar.
Por último, la familia radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de La Plata y se espera dar con la implicada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí