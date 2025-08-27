“El comercio y el empleo local son la prioridad”

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
El primer candidato a concejal de La Plata de Somos Buenos Aires, Leandro Bazze, dijo ayer que las propuestas de su espacio para la Ciudad se basan en la “impulsar la autonomía municipal” para que la Comuna local “pueda recaudar y administrar sus propios recursos”, lo que consideró “base fundamental para atender los problemas de infraestructura y abandono” que sufre la periferia.
Durante una visita a la redacción de EL DIA, Bazze afirmó que “el corazón frutihortícola no está explotado al máximo” y que “además de que la Ciudad tiene un atraso en caminos rurales, no existen empresas que procesen alimentos y generen valor agregado y trabajo local”.
En la misma línea, se preguntó por qué “la empresa de tecnología Globant, que es platense, se radicó en Tandil, en lugar de en nuestro distrito: fue porque le ofrecieron facilidades que se lo permitieron desde una política municipal para atraer inversiones”, dijo. Y remarcó que su espacio presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para reducir el 25 por ciento las tasas de Seguridad e Higiene a comerciantes que sufren una caída en la facturación.
En otro orden, advirtió sobre la necesidad de dotar con personal y equipamiento a los centros de atención primaria (CAPS), porque “debieran resolver el 80 por ciento de las consultas médicas que los vecinos de los barrios realizan”, en lugar de asistir a los hospitales por ese motivo. “Es una de las quejas más recurrentes que recibirmos”, dijo.
