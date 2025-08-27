Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |LA PAREJA DE ORO DE ESTADOS UNIDOS

Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood

Como si ella fuera la porrista y él la estrella del colegio, la diva pop y el ganador del Super Bowl anunciaron su compromiso. ¿Cuándo será la boda?

Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood

Una de las imágenes que compartieron Travis y Taylor, anunciando su compromiso

27 de Agosto de 2025 | 03:44
Edición impresa

Final feliz para la parejita dorada de Estados Unidos: la diva pop se casará con el jugador de fútbol americano, como en una película de Hollywood. Así confirmaron Taylor Swift y Travis Kelce, que tras meses de versiones sobre una futura boda contaron que están comprometidos.

En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, Taylor y Kelce revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ferviente base de fans de la estrella del pop.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, decía el pie de foto, acompañado de un emoji de un cartucho de dinamita.

Kelce era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron: una estrella como ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl, pero el nivel único de fama de Swift lo catapultó a una órbita completamente diferente. Su relación fue documentada en innumerables fotos de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras alrededor del mundo.

La pareja comenzó a salir durante la gira histórica de Swift, Eras, aunque Kelce no tuvo éxito en su primer intento de conocerla en su concierto en el Arrowhead Stadium. Pero para septiembre, Swift estaba de vuelta en el estadio de Kansas City, animando a Kelce junto a la madre de él. Menos de dos meses después, ella estaba cambiando letras en el escenario: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (“Karma es el chico de los Chiefs, viniendo directo a casa conmigo”) cantó en Argentina mientras Kelce sonreía desde el público.

 

LE PUEDE INTERESAR

“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa

LE PUEDE INTERESAR

La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones

El anillo de compromiso es un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck: rivaliza con el tamaño de los anillos de SuperBowl de Kelce

 

CONTRA VIENTO Y MAREA

Hubo quienes especularon, sin evidencia, que la relación no era genuina, sino una maniobra cínica para obtener más fama, mientras que algunos incluso teorizaron que era un complot para influir en las elecciones de Estados Unidos.

En medio de tanto ruido, sin embargo, la relación con Kelce se ha consolidado pese a la presión de la fama. Cuando el hermano de Travis, Jason le preguntó a su hermano y a Swift en su podcast cómo manejaban el discurso en torno a su relación, ella respondió que simplemente no lo hacían. “No, realmente. No veo muchas cosas,” dijo. “Mi nombre puede estar en el titular, y no es asunto mío”.

Así que al final, esas voces negacionistas fueron silenciadas por una pareja feliz que simplemente parecía estar enamorada, ahora con un anillo de compromiso que rivaliza con el tamaño de los tres anillos del Super Bowl de Kelce: la publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que el anillo de compromiso era un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck, que diseñó Kelce.

El saludo de Trump
Donald Trump y Taylor Swift fueron protagonistas de la grieta estadounidense, y el presidente incluso tuiteó alguna vez: “Odio a Taylor Swift”.Pero ayer, luego de que se conociera el compromiso, Donald fue conciliador: “Creo que él es un gran tipo. Creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte”, dijo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Nunca un ferretero: los romances de Taylor

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de Espectáculos

“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa

La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones

“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez

¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Información General
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
La Ciudad
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Sigue el paro de los docentes universitarios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla