El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
Avanza la causa de las presuntas coimas: allanamientos y peritaje de celulares
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
Los números de la suerte del miércoles 27 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Francos concurre a Diputados en medio del escándalo de los audios
ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Como si ella fuera la porrista y él la estrella del colegio, la diva pop y el ganador del Super Bowl anunciaron su compromiso. ¿Cuándo será la boda?
Final feliz para la parejita dorada de Estados Unidos: la diva pop se casará con el jugador de fútbol americano, como en una película de Hollywood. Así confirmaron Taylor Swift y Travis Kelce, que tras meses de versiones sobre una futura boda contaron que están comprometidos.
En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, Taylor y Kelce revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ferviente base de fans de la estrella del pop.
“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, decía el pie de foto, acompañado de un emoji de un cartucho de dinamita.
Kelce era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron: una estrella como ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl, pero el nivel único de fama de Swift lo catapultó a una órbita completamente diferente. Su relación fue documentada en innumerables fotos de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras alrededor del mundo.
La pareja comenzó a salir durante la gira histórica de Swift, Eras, aunque Kelce no tuvo éxito en su primer intento de conocerla en su concierto en el Arrowhead Stadium. Pero para septiembre, Swift estaba de vuelta en el estadio de Kansas City, animando a Kelce junto a la madre de él. Menos de dos meses después, ella estaba cambiando letras en el escenario: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (“Karma es el chico de los Chiefs, viniendo directo a casa conmigo”) cantó en Argentina mientras Kelce sonreía desde el público.
LE PUEDE INTERESAR
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
LE PUEDE INTERESAR
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
El anillo de compromiso es un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck: rivaliza con el tamaño de los anillos de SuperBowl de Kelce
Hubo quienes especularon, sin evidencia, que la relación no era genuina, sino una maniobra cínica para obtener más fama, mientras que algunos incluso teorizaron que era un complot para influir en las elecciones de Estados Unidos.
En medio de tanto ruido, sin embargo, la relación con Kelce se ha consolidado pese a la presión de la fama. Cuando el hermano de Travis, Jason le preguntó a su hermano y a Swift en su podcast cómo manejaban el discurso en torno a su relación, ella respondió que simplemente no lo hacían. “No, realmente. No veo muchas cosas,” dijo. “Mi nombre puede estar en el titular, y no es asunto mío”.
Así que al final, esas voces negacionistas fueron silenciadas por una pareja feliz que simplemente parecía estar enamorada, ahora con un anillo de compromiso que rivaliza con el tamaño de los tres anillos del Super Bowl de Kelce: la publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que el anillo de compromiso era un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck, que diseñó Kelce.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí