Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood

Final feliz para la parejita dorada de Estados Unidos: la diva pop se casará con el jugador de fútbol americano, como en una película de Hollywood. Así confirmaron Taylor Swift y Travis Kelce, que tras meses de versiones sobre una futura boda contaron que están comprometidos.

En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, Taylor y Kelce revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ferviente base de fans de la estrella del pop.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, decía el pie de foto, acompañado de un emoji de un cartucho de dinamita.

Kelce era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron: una estrella como ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl, pero el nivel único de fama de Swift lo catapultó a una órbita completamente diferente. Su relación fue documentada en innumerables fotos de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras alrededor del mundo.

La pareja comenzó a salir durante la gira histórica de Swift, Eras, aunque Kelce no tuvo éxito en su primer intento de conocerla en su concierto en el Arrowhead Stadium. Pero para septiembre, Swift estaba de vuelta en el estadio de Kansas City, animando a Kelce junto a la madre de él. Menos de dos meses después, ella estaba cambiando letras en el escenario: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (“Karma es el chico de los Chiefs, viniendo directo a casa conmigo”) cantó en Argentina mientras Kelce sonreía desde el público.

El anillo de compromiso es un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck: rivaliza con el tamaño de los anillos de SuperBowl de Kelce

CONTRA VIENTO Y MAREA

Hubo quienes especularon, sin evidencia, que la relación no era genuina, sino una maniobra cínica para obtener más fama, mientras que algunos incluso teorizaron que era un complot para influir en las elecciones de Estados Unidos.

En medio de tanto ruido, sin embargo, la relación con Kelce se ha consolidado pese a la presión de la fama. Cuando el hermano de Travis, Jason le preguntó a su hermano y a Swift en su podcast cómo manejaban el discurso en torno a su relación, ella respondió que simplemente no lo hacían. “No, realmente. No veo muchas cosas,” dijo. “Mi nombre puede estar en el titular, y no es asunto mío”.

Así que al final, esas voces negacionistas fueron silenciadas por una pareja feliz que simplemente parecía estar enamorada, ahora con un anillo de compromiso que rivaliza con el tamaño de los tres anillos del Super Bowl de Kelce: la publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que el anillo de compromiso era un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck, que diseñó Kelce.