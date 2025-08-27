Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Detalles ante la Justicia

La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 

27 de Agosto de 2025 | 07:16

Escuchar esta nota

La abogada platense de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, dio detalles de la demanda ante la Justicia contra Wanda Nara que la deja más complicada en el conflicto con su ex pareja. "Va a tener que intervenir la Justicia penal, con las multas no alcanza", remarcó.

Así, Marcovecchio denuncia los incumplimientos de Wanda Nara en la Justicia por "desobediencia". La abogada de Mauro Icardi dio detalles de su presentación judicial contra la mediática: "Va a tener que intervenir la Justicia penal", dijo Elba, al tiempo que agregó: "Hay un delito que es la desobediencia. sabe que está incumpliendo. La Justicia penal va a tener que investigar y tomar cartas en el asunto porque ya con las multas no alcanza".

Por otra parte, respecto de lo que dice Nara en su acusación contra Icardi, destacó: "No hay pruebas del relato que hace Wanda de violencia". "Mauro no se merecía semejante desliz, apuntar a Mauro como un violento serial me parece demasiado".

Para finalizar, la abogada Marcovecchio desmintió las versiones de Wanda Nara sobre un presunto diálogo con Icardi: "No hay comunicación telefónica. No te puedo dar el contexto de la conversación que se dio, pero no fue entre ellos dos".

 

