La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 

La abogada platense de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, dio detalles de la demanda ante la Justicia contra Wanda Nara que la deja más complicada en el conflicto con su ex pareja. "Va a tener que intervenir la Justicia penal, con las multas no alcanza", remarcó.

Así, Marcovecchio denuncia los incumplimientos de Wanda Nara en la Justicia por "desobediencia". La abogada de Mauro Icardi dio detalles de su presentación judicial contra la mediática: "Va a tener que intervenir la Justicia penal", dijo Elba, al tiempo que agregó: "Hay un delito que es la desobediencia. sabe que está incumpliendo. La Justicia penal va a tener que investigar y tomar cartas en el asunto porque ya con las multas no alcanza".

Por otra parte, respecto de lo que dice Nara en su acusación contra Icardi, destacó: "No hay pruebas del relato que hace Wanda de violencia". "Mauro no se merecía semejante desliz, apuntar a Mauro como un violento serial me parece demasiado".

Para finalizar, la abogada Marcovecchio desmintió las versiones de Wanda Nara sobre un presunto diálogo con Icardi: "No hay comunicación telefónica. No te puedo dar el contexto de la conversación que se dio, pero no fue entre ellos dos".