El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país y el Gobierno oficializó los montos que percibirán las autoridades de mesa y los delegados que participen de la jornada. La decisión quedó establecida en la Resolución 347/2025, firmada por el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán y publicada en el Boletín Oficial este miércoles 27.

Según la normativa, las autoridades de mesa cobrarán $40.000 por cumplir funciones el día de la elección y podrán sumar otros $40.000 si completan las capacitaciones previas dispuestas por la Justicia Nacional Electoral, lo que elevaría su viático a $80.000 en total. Los delegados en los locales de votación recibirán $80.000, mientras que los delegados judiciales, encargados de informar incidencias a la Cámara Nacional Electoral, percibirán $40.000. Por su parte, los delegados tecnológicos, responsables de verificar la identidad de los votantes mediante sistemas biométricos, accederán al monto más alto: $120.000.

La actualización de estos valores busca garantizar la correcta organización del proceso electoral y reconocer el compromiso de quienes asumen estas tareas, que implican no solo la jornada de votación sino también instancias de capacitación. La incorporación del rol tecnológico refleja, además, la modernización de los comicios y la creciente importancia del control digital en la identificación de los electores.

¿Y para el 7 de septiembre?

Se estableció un monto de $40.000 en concepto de viático para los electores que cumplan funciones de autoridad en las mesas receptoras de votos durante los comicios que elegirán legisladores provinciales y concejales.

A esto se le suma un premio de otros $40.000 para las autoridades de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación dictadas por la Junta Electoral bonaerense. De esta manera, quien sea parte del comicio podría obtener hasta $80.000 por colaborar con el proceso.

Finalmente, quienes sean designados por la Junta Electoral como delegados en los locales de votación percibirán un viático de $120.000, siempre que cumplan efectivamente con sus responsabilidades durante los comicios.

A partir de ese listado, el Ministerio de Gobierno bonaerense hará los pagos de los viáticos a través del Banco Provincia o de Cuenta DNI.