El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
Carta abierta al Presidente del padre de una víctima del fentanilo
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país y el Gobierno oficializó los montos que percibirán las autoridades de mesa y los delegados que participen de la jornada. La decisión quedó establecida en la Resolución 347/2025, firmada por el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán y publicada en el Boletín Oficial este miércoles 27.
LEA TAMBIÉN
Elecciones 2025: la Junta Electoral publicó el padrón y ya se puede consultar el lugar de votación
Según la normativa, las autoridades de mesa cobrarán $40.000 por cumplir funciones el día de la elección y podrán sumar otros $40.000 si completan las capacitaciones previas dispuestas por la Justicia Nacional Electoral, lo que elevaría su viático a $80.000 en total. Los delegados en los locales de votación recibirán $80.000, mientras que los delegados judiciales, encargados de informar incidencias a la Cámara Nacional Electoral, percibirán $40.000. Por su parte, los delegados tecnológicos, responsables de verificar la identidad de los votantes mediante sistemas biométricos, accederán al monto más alto: $120.000.
La actualización de estos valores busca garantizar la correcta organización del proceso electoral y reconocer el compromiso de quienes asumen estas tareas, que implican no solo la jornada de votación sino también instancias de capacitación. La incorporación del rol tecnológico refleja, además, la modernización de los comicios y la creciente importancia del control digital en la identificación de los electores.
Se estableció un monto de $40.000 en concepto de viático para los electores que cumplan funciones de autoridad en las mesas receptoras de votos durante los comicios que elegirán legisladores provinciales y concejales.
A esto se le suma un premio de otros $40.000 para las autoridades de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación dictadas por la Junta Electoral bonaerense. De esta manera, quien sea parte del comicio podría obtener hasta $80.000 por colaborar con el proceso.
Finalmente, quienes sean designados por la Junta Electoral como delegados en los locales de votación percibirán un viático de $120.000, siempre que cumplan efectivamente con sus responsabilidades durante los comicios.
A partir de ese listado, el Ministerio de Gobierno bonaerense hará los pagos de los viáticos a través del Banco Provincia o de Cuenta DNI.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí