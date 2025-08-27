Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos

La tarjeta de crédito para comprar alimentos, para arreglar la casa o el auto o pedirle plata a la billetera virtual (con intereses que pueden triplicar la deuda en un año) para pagar la SUBE, llenar la heladera, comprar electrodomésticos o ropa. Hasta para pagar la luz. Los casos aparecen con frecuencia en cualquier esquina de la Ciudad, en un tono similar al que plantea un estudio nacional sobre el endeudamiento que complica la economía de las familias en el país.

Según el relevamiento que realizó este diario entre platenses, la de endeudarse es una estrategia que va por lo formal, en las tarjetas, bancos o financieras y lo informal, echando mano hasta de la fe de los amigos o familiares que puedan prestar.

Un informe del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba reveló que el 93% de los argentinos tiene alguna deuda y más de la mitad (54%) corresponde a tarjetas de crédito, principalmente para comprar alimentos. Las deudas familiares representan un 10%, las bancarias un 9% y los servicios e impuestos un 8%.

El 47% de las deudas se generó en 2023 y el 35% en 2024. En cuanto a la cantidad de obligaciones por hogar, el 57% tiene hasta tres deudas, mientras que un 8% enfrenta más de tres. Según el economista José Castillo, muchas personas recurren a créditos bancarios para pagar sus deudas con tarjeta, lo que prolonga el ciclo de endeudamiento.

"Hoy en día es más difícil llegar a fin de mes. Incluso, para pagar el mínimo de la tarjeta. Tuve que sacar un préstamo en una financiera, que te da desde 300 mil hasta 800 mil pesos a veces y lo pago en 8 ó 12 cuotas. Lo uso para cubrir la tarjeta de crédito, que utilizo para comprar comida en el supermercado. Es como que estirás 30 días más, porque cuando comprás con la tarjeta ya sabés que el gasto lo vas a pagar el mes siguiente”, dijo Valentina, vecina platense.

Por otro lado, está la deuda con el auto: siempre surge algún problema, ya sea cambiar una cubierta o reparar un accidente. El auto es un gasto constante para mucha gente. Es el caso de Juan Pablo Fanelli, que está endeudado con el mecánico: "Más que nada por el auto que mandé a arreglar y me sale unos 800.000 pesos. Tuve la desgracia de que me lo chocaran y se rompió parte del auto. Así que, bueno. Cosas que pasan en la vida. Ya me lo arreglaron y voy pagando de a 100 ó 150 mil pesos . Le voy llevando la plata al mecánico. Yo trabajo en una remisería, entonces me dio la posibilidad de pagarle así. Es de confianza y me pudo dar esa mano”.

Otra realidad es la de los comerciantes. Enrique Gardella, de una casa tradicional de iluminación, comentó: “Nos endeudamos menos porque la gente no va a comprar; por lo tanto, no nos endeudamos con los proveedores”. En ese sentido, expresó que ahora la gente prefiere comprar por plataformas en lugar de hacerlo en forma presencial.

De esta manera también se refleja la crisis en los comercios y los cambios en los hábitos de compra de la gente.

TARJETA PARA TENER UN TECHO

Gracias a la tarjeta de crédito, “Ricky” va construyendo su casa por etapas. Ahora está con el techo, que le cuesta alrededor de 4 millones. "La construcción de la casa está muy ajustada, pero por ahora la cubrimos haciendo malabares. Buscamos sacar en un pago para no pagar intereses y con la cuota mínima posible, de manera que si estás endeudado sea sólo por tres meses", explicó. El vecino, que construye la casa junto a su pareja, expresó: “Uno se endeuda hasta donde sabe que se puede endeudar”. Según calculó, en su caso, son “600 lucas” en una tarjeta, otra de 700 mil y una deuda fija de 1 millón.

Elige pagar la deuda cada tres meses: "Ahora estamos con la casa, con el piso de arriba. Son 4 millones entre techo, materiales y mano de obra, pero sólo para hacer el techo, 1.700 de materiales y 2 millones de mano de obra, más algunas cositas que salieron". El esfuerzo, contó es por tres meses. "Comeré arroz, lo que sea, pero en tres meses me salgo y estoy con el sueldo limpio. Es una manera de manejar la economía. Cada uno tendrá su truquito", concluyó.