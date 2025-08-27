Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Según un estudio nacional, el 90% de las familias, en rojo

Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos

Cada vez más se busca estirar el ingreso para llegar a fin de mes. Ante la crisis los préstamos y las tarjetas, una salida recurrente

Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos

la tarjeta para llenar la alacena se va haciendo “un clásico”/d. alday

27 de Agosto de 2025 | 05:20
Edición impresa

La tarjeta de crédito para comprar alimentos, para arreglar la casa o el auto o pedirle plata a la billetera virtual (con intereses que pueden triplicar la deuda en un año) para pagar la SUBE, llenar la heladera, comprar electrodomésticos o ropa. Hasta para pagar la luz. Los casos aparecen con frecuencia en cualquier esquina de la Ciudad, en un tono similar al que plantea un estudio nacional sobre el endeudamiento que complica la economía de las familias en el país.

Según el relevamiento que realizó este diario entre platenses, la de endeudarse es una estrategia que va por lo formal, en las tarjetas, bancos o financieras y lo informal, echando mano hasta de la fe de los amigos o familiares que puedan prestar.

Un informe del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba reveló que el 93% de los argentinos tiene alguna deuda y más de la mitad (54%) corresponde a tarjetas de crédito, principalmente para comprar alimentos. Las deudas familiares representan un 10%, las bancarias un 9% y los servicios e impuestos un 8%.

El 47% de las deudas se generó en 2023 y el 35% en 2024. En cuanto a la cantidad de obligaciones por hogar, el 57% tiene hasta tres deudas, mientras que un 8% enfrenta más de tres. Según el economista José Castillo, muchas personas recurren a créditos bancarios para pagar sus deudas con tarjeta, lo que prolonga el ciclo de endeudamiento.

"Hoy en día es más difícil llegar a fin de mes. Incluso, para pagar el mínimo de la tarjeta. Tuve que sacar un préstamo en una financiera, que te da desde 300 mil hasta 800 mil pesos a veces y lo pago en 8 ó 12 cuotas. Lo uso para cubrir la tarjeta de crédito, que utilizo para comprar comida en el supermercado. Es como que estirás 30 días más, porque cuando comprás con la tarjeta ya sabés que el gasto lo vas a pagar el mes siguiente”, dijo Valentina, vecina platense.

Por otro lado, está la deuda con el auto: siempre surge algún problema, ya sea cambiar una cubierta o reparar un accidente. El auto es un gasto constante para mucha gente. Es el caso de Juan Pablo Fanelli, que está endeudado con el mecánico: "Más que nada por el auto que mandé a arreglar y me sale unos 800.000 pesos. Tuve la desgracia de que me lo chocaran y se rompió parte del auto. Así que, bueno. Cosas que pasan en la vida. Ya me lo arreglaron y voy pagando de a 100 ó 150 mil pesos . Le voy llevando la plata al mecánico. Yo trabajo en una remisería, entonces me dio la posibilidad de pagarle así. Es de confianza y me pudo dar esa mano”.

LE PUEDE INTERESAR

Sigue el paro de los docentes universitarios

LE PUEDE INTERESAR

Cambios en trámites vinculados a vehículos

Otra realidad es la de los comerciantes. Enrique Gardella, de una casa tradicional de iluminación, comentó: “Nos endeudamos menos porque la gente no va a comprar; por lo tanto, no nos endeudamos con los proveedores”. En ese sentido, expresó que ahora la gente prefiere comprar por plataformas en lugar de hacerlo en forma presencial.

De esta manera también se refleja la crisis en los comercios y los cambios en los hábitos de compra de la gente.

TARJETA PARA TENER UN TECHO

Gracias a la tarjeta de crédito, “Ricky” va construyendo su casa por etapas. Ahora está con el techo, que le cuesta alrededor de 4 millones. "La construcción de la casa está muy ajustada, pero por ahora la cubrimos haciendo malabares. Buscamos sacar en un pago para no pagar intereses y con la cuota mínima posible, de manera que si estás endeudado sea sólo por tres meses", explicó. El vecino, que construye la casa junto a su pareja, expresó: “Uno se endeuda hasta donde sabe que se puede endeudar”. Según calculó, en su caso, son “600 lucas” en una tarjeta, otra de 700 mil y una deuda fija de 1 millón.

Elige pagar la deuda cada tres meses: "Ahora estamos con la casa, con el piso de arriba. Son 4 millones entre techo, materiales y mano de obra, pero sólo para hacer el techo, 1.700 de materiales y 2 millones de mano de obra, más algunas cositas que salieron". El esfuerzo, contó es por tres meses. "Comeré arroz, lo que sea, pero en tres meses me salgo y estoy con el sueldo limpio. Es una manera de manejar la economía. Cada uno tendrá su truquito", concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

la tarjeta para llenar la alacena se va haciendo “un clásico”/d. alday

“Tuve que sacar un préstamo y lo uso para cubrir la tarjeta de crédito del Banco, que utilizo para comprar comida en el supermercado”. Valentina - Usa la tarjeta para comprar alimentos

“Comeré arroz, lo que sea, pero en tres meses me salgo y estoy con el sueldo limpio. Es una manera de manejar la economía. Cada uno tendrá su truquito". Ricardo - Usa la tarjeta para construir el techo de la casa

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

La interna peronista sigue sumando capítulos
Últimas noticias de La Ciudad

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa

Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso

$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa

Sigue el paro de los docentes universitarios
Deportes
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Información General
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Bots de IA son inconsistentes al responder sobre suicidio
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla