Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$10.000.000! “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |A 5 PUNTOS DE LOS ÚLTIMOS

A Gimnasia la fecha salió casi gratis: ahora deberá hacer valer la localía

27 de Agosto de 2025 | 01:08
Edición impresa

Gracias a las derrotas de Talleres (3-0 frente a Atlético Tucumán, próximo rival del Lobo), Aldosivi, Godoy Cruz, Sarmiento y Banfield, la derrota tripera en San Juan no trajo dolores de cabeza en la tabla anual, en la cual todos los nombrados están por debajo de Gimnasia, sin contar a San Martín de San Juan, que estaría perdiendo la categoría por promedios. Obviamente, el vaso medio lleno deja expuesta la chance que dejó pasar el equipo de Orfila para tomar aire definitivamente y alejarse a tres partidos de los últimos en las posiciones.

Ahora, Gimnasia tendrá dos partidos consecutivos en el Bosque ante rivales que también están en la pelea de abajo. El próximo lunes 1 de setiembre recibirá a Atlético Tucumán (desde las 17.00) mientras que después de la fecha FIFA será Unión quien visite el Juan Carmelo Zerillo. El conjunto albiazul deberá fortalecer la localía, ya que en el Clausura derrotó solamente a Independiente y perdió los partidos ante Instituto y Lanús.

El plantel albiazul regresó ayer por la tarde a los entrenamientos, con gimnasio y trabajos de transición y definición para los titulares en San Juan, mientras el resto del grupo hizo tareas con pelota. La semana larga será clave para evaluar a Jan Hurtado -ya recuperado de su lesión pero con una inactividad de más de dos meses- y Norberto Briasco, quien salió ante Lanús por una distensión cuyos plazos de recuperación dan muy justos para el compromiso del lunes en el Bosque. Además, no habría que descartar variantes tácticas del medio hacia adelante tras la floja actuación ante San Martín.

DÓVALO DIRIGE EL LUNES

El árbitro del compromiso ante Atlético Tucumán será Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por los asistentes Andrés Barbieri y Lucas Ripoli, mientras que el Cuarto árbitro será Diego Ceballos. Fabricio Llobet estará a cargo del VAR con la colaboración de Javier Mihura.

LEA TAMBIÉN

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Últimas noticias de Deportes

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"

Amondarain, el jugador Pincha del momento

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Ciudad
Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Policiales
Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Espectáculos
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Romina Manguel confirmó un romance con Matías Martin: dio la fecha y se armó flor de lío
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
Política y Economía
Mar del Plata: Corteva presentó un nuevo fungicida para cultivos de invierno
Chivilcoy: más de 15 mil visitantes en la Exposición Rural
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
Ramallo: polémica por la intención de excluir a San Nicolás de Comirsa
El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla