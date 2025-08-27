A Gimnasia la fecha salió casi gratis: ahora deberá hacer valer la localía

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
Gracias a las derrotas de Talleres (3-0 frente a Atlético Tucumán, próximo rival del Lobo), Aldosivi, Godoy Cruz, Sarmiento y Banfield, la derrota tripera en San Juan no trajo dolores de cabeza en la tabla anual, en la cual todos los nombrados están por debajo de Gimnasia, sin contar a San Martín de San Juan, que estaría perdiendo la categoría por promedios. Obviamente, el vaso medio lleno deja expuesta la chance que dejó pasar el equipo de Orfila para tomar aire definitivamente y alejarse a tres partidos de los últimos en las posiciones.
Ahora, Gimnasia tendrá dos partidos consecutivos en el Bosque ante rivales que también están en la pelea de abajo. El próximo lunes 1 de setiembre recibirá a Atlético Tucumán (desde las 17.00) mientras que después de la fecha FIFA será Unión quien visite el Juan Carmelo Zerillo. El conjunto albiazul deberá fortalecer la localía, ya que en el Clausura derrotó solamente a Independiente y perdió los partidos ante Instituto y Lanús.
El plantel albiazul regresó ayer por la tarde a los entrenamientos, con gimnasio y trabajos de transición y definición para los titulares en San Juan, mientras el resto del grupo hizo tareas con pelota. La semana larga será clave para evaluar a Jan Hurtado -ya recuperado de su lesión pero con una inactividad de más de dos meses- y Norberto Briasco, quien salió ante Lanús por una distensión cuyos plazos de recuperación dan muy justos para el compromiso del lunes en el Bosque. Además, no habría que descartar variantes tácticas del medio hacia adelante tras la floja actuación ante San Martín.
El árbitro del compromiso ante Atlético Tucumán será Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por los asistentes Andrés Barbieri y Lucas Ripoli, mientras que el Cuarto árbitro será Diego Ceballos. Fabricio Llobet estará a cargo del VAR con la colaboración de Javier Mihura.
