Cambios en trámites vinculados a vehículos

Desde noviembre, comenzará a funcionar la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma digital que permitirá unificar en un solo canal todos los pagos vinculados con trámites de vehículos.

La medida fue oficializada por el gobierno nacional mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 572/2025 emitida por el Ministerio de Justicia.

Con esta herramienta, los usuarios podrán abonar aranceles registrales, impuestos provinciales y municipales, tasas nacionales, multas e incluso el impuesto de sellos, trámites que hasta ahora implicaban pagos por separado.

El sistema estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Si bien la VUPRA tiene alcance nacional, su implementación plena dependerá de la adhesión de cada jurisdicción.