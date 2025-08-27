Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River

En la mañana de ayer se conoció la noticia de que Claudia Villafañe protagonizó un accidente de tránsito cerca del estadio de River.

Así, la ganadora de "MasterChef Celebirty" chocó en Udaondo y Avenida Libertador contra otro automóvil, pero afortunadamente no fue nada grave.

Por otra parte, Dalma y Gianinna Maradona se pronunciaron públicamente enojadas por supuestos titulares que hablaban de que su madre estaba grave.

Entonces, Claudia Villafañe habló en sus redes después del accidente, en un tono diferente al de Dalma y Gianinna. "Quería agradecer a todos y a cada uno de los que se preocuparon por el choque que sufrí hoy. Familia, amigos, amigos de mis hijas y de mis nietos, mamás del cole y de fútbol", escribió la ex de Diego, al tiempo que agregó: "Gracias a los que me atendieron desde el minuto cero y me ayudaron como también a la cirujana que me dio los 3 puntos de la cabeza. Hay Tata para rato", tiró Claudia Villafañe.

Para finalizar, la ganadora de la primera edición de "MasterChef Celebrity" bromeó con las secuelas físicas que le quedaron tras el accidente: "Me quedó el pelo un poco complicado después del corte y la sangre..."

Vale destacar que, el mencionado accidente ocurrió alrededor de las 10:15, cuando la camioneta que conducía realizó una maniobra indebida girando en U, y colisionó levemente con un auto particular. La ex mujer de Diego Maradona no quiso ser trasladada en ambulancia y se retiró del lugar por sus propios medios. Mientras que, la otra persona que protagonizó el choque no resultó herida.