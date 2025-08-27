Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes

Uno de los carteles que la dietética pegó en sus tres locales / EL DIA

Las ciberestafas se consolidan en La Plata como una modalidad delictiva en crecimiento, que genera enorme preocupación y hasta con estrategias cada vez más elaboradas para captar víctimas.

En este alarmante contexto, y según pudo saber EL DIA, esta vez las maniobras fueron desplegadas por una banda delictiva que tuvo como blanco a una cadena de dietéticas de la Ciudad y a varios de sus clientes, a quienes engañaron exigiéndoles dinero por compras que nunca realizaron.

En tal sentido, Martín Castillo (39), gerente de las dietéticas Green House, con negocios en 6 y 54, en 7 y 39 y en 51 y 16, reveló en la tarde de ayer en exclusiva en contacto con este diario los pormenores del audaz golpe delictivo.

“NO HACEMOS VENTA ON LINE”

Indignado, Castillo hizo saber: “Comenzamos a saber de esta situación irregular hace más o menos dos semanas. Primero a través de comentarios negativos en la reseña de Google Maps y enseguida por clientes que fueron a nuestras tiendas, reclamando la entrega de mercaderías que decían les habíamos vendido por Facebook”.

Sobre este último punto, el comerciante damnificado remarcó: “Nos llamó la atención, porque en Green House no hacemos venta on line, sino exclusivamente presencial en nuestros locales”.

“Veníamos recibiendo entre cuatro y cinco personas por día en nuestras sucursales, mencionando que habían pagado por artículos de la dietética a un CBU que les dieron estos estafadores”, citó.

Agregó que “engañaron de esta manera no solo personas en La Plata, sino que también a clientes de cadenas de dietéticas de Capital Federal y a otras del Gran Buenos Aires”.

En esta línea la víctima precisó: “Contamos con esta información, a raíz de la denuncia que radicamos por el tema en la UFI Nº 8 de La Plata” y acotó que “también usando estos delincuentes similar metodología que con nosotros”. Consultado sobre cómo los responsables de Green House descubrieron el proceder de la banda, Castillo dio a conocer que “fue por un mensaje que nos hizo llegar una mujer, donde nos decía que estaban estafando a nombre nuestro” mediante falsos posteos en la red social Facebook.

Fue a partir de entonces que “hicimos inteligencia y dimos con el perfil trucho de quienes les cobraban a clientes y les pedían que fueran a retirar la mercadería a nuestros locales”.

“Inclusive -continuó el gerente de Green House- hasta subieron al falso Facebook videos robados nuestros, de la sucursal de 51 y 16, tanto del interior del salón como de su fachada externa”.

Asimismo, refirió que “estos delincuentes se ensañaron con cadenas de dietéticas y con sus clientes, en los últimos seis meses”.

CARTELES DE ADVERTENCIA

En razón de que esta banda de farsantes sigue desarrollando su inescrupuloso accionar, el dueño de esta firma comercial platense se vio forzado a aclarar el caso ante sus clientes.

Al respecto, Castillo reveló que “en nuestras tiendas imprimimos y pegamos carteles, tanto en su interior como en la vidriera del frente, para informar al público sobre el tema”.

El texto está titulado “¡Están estafando en Facebook en nuestro nombre!”.

Debajo, se mencionó que “una cuenta falsa de Facebook está cobrando ventas usando nuestro nombre y algunas imágenes. No tenemos relación alguna!”, se enfatizó.

Se aclaró, a su vez, que “no vendemos ni cobramos por WhatsApp”.

Por último, se solicitó “ayudanos escaneando el QR (graficado en el cartel) y denuncia a la página” difundida por los estafadores.

“NOS ASUSTA”

El gerente de este emprendimiento comercial reconoció que, de todas maneras, pese a la campaña de difusión que Green House desplegó para deslindar de responsabilidad ante el doloso proceder de los delincuentes, igualmente el escenario planteado “nos asusta”.

Sucede que, especificó, “el problema mayor es todavía con gente de La Plata que viene y al no saber de lo sucedido, puede llegar a no entender la situación y se corre el riesgo de que se produzca alguna situación de violencia al no entender razones”.

Castillo resaltó luego que “además de darle visibilidad a esta maniobra delictiva, queremos que se haga público el caso para advertir a otros comerciantes y al público en general, para que estén alertas”.

“Esto nos angustia, porque ensucia a nuestra marca, que le da de comer a 30 personas y está hace 8 años”, indicó finalmente.