Un planteo vecinal por la falta de agua levantó polémica en el Concejo

Una presentación particular para solicitar una reunión extraordinaria del Observatorio del Agua, motivó ayer un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición del Concejo Deliberante, por los déficits del servicio de agua y cloacas en nuestra ciudad. Así, en medio de la campaña, en la que los bloques políticos se dedicaron a intercambiar chicanas de cuestiones del orden nacional, el planteo de una vecina por la falta del servicio se volvió protagonista de la deliberación local.

El tema, que redundó en una tensa polémica, se convirtió en el principal debate de la sesión entre las iniciativas que abordan los problemas que sufren los vecinos de la Ciudad, que sólo compitió con el de las críticas por la presión fiscal a los comercios, ante la caída del consumo. El resto de la sesión fue insumida por chicanas entre el peronismo, los libertarios y los radicales, en el marco de las inminentes elecciones del 7 de septiembre.

Se trató de un inciso del orden del día que encabezaba la lista de los “asuntos particulares” que tomaron estado parlamentario, integrado por presentaciones solicitadas por vecinos, en lugar de haber sido ingresadas por los ediles integrantes del cuerpo, como el resto de los proyectos.

La nota de la vecina solicita la convocatoria a una reunión extraordinaria del Observatorio del Agua, un espacio creado por ordenanza en el marco del Concejo y que integran concejales, representantes del Departamento Ejecutivo, de ABSA y de las universidades locales, para realizar un seguimiento de los problemas que padecen los distintos barrios, ya sea por falta del servicio, problemas de presión y de la calidad del recurso y su potabilidad.

El que desató el cruce fue el edil del PRO Nicolás Morzone. “Me quiero referir a este pedido y decirle a esta vecina que a nosotros también nos preocupa mucho los problemas con el agua en la ciudad, porque el Observatorio sólo se reunió una vez el año pasado y eso es responsabilidad del oficialismo”, se quejó. La radical Manuela Forneris tomó la palabra para meterse en el mismo sentido: “Tenemos el problema, tenemos la herramienta para abordarlo pero el mismo oficialismo le pone palos en la rueda para que funcione”, dijo.

Su compañero de bloque, Javier Mor Roig, también subrayó la necesidad de que el Observatorio referido funcione y cargó contra el peronismo: “En este siglo, gobernaron la Provincia durante 21 años y el agua sigue siendo un problema estructural para nosotros”.

En tanto, la libertaria Belén Muñoz reclamó que el cuerpo “comience a ocuparse de cómo llevar una respuesta al 50 por ciento de la población que no está conectada a la red ni tiene cloacas”, y advirtió sobre la presentación de proyectos para el desarrollo de obras con participación público privada y la creación de cooperativas, que “no fueron atendidos” en las comisiones.

El oficialista Juan Manuel Granillo Fernández remarcó que el gobierno de Axel Kicillof “está ejecutando la ampliación de la planta potabilizadora de Ensenada”, la que “el gobierno nacional desfinanció y la Provincia está haciendo el esfuerzo de realizar con fondos propios”, devolviendo la crítica a los libertarios.

Además, el edil enumeró las obras de extensión y recambio de cañerías que se encuentran en desarrollo, como la del acueducto Norte y las realizadas en Villa Elvira y Tolosa, sumado a la reparación de pérdidas en todo el distrito.

De este modo, los problemas de infraestructura urbana se colaron en el recinto de calle 12, curiosamente, a impulso e iniciativa del planteo de un vecino particular, en lugar de haber sido a instancias del impulso de un bloque político en particular. El Concejo viene siendo criticado por la constante alusión de sus integrantes a la política nacional, en lugar de generar proyectos que resuelvan los desafíos a los que se enfrenta la Ciudad. “Les pido perdón por traer al recinto un tema local”, ironizó María Florencia Defeo cuando quiso anunciar que solicitaba información sobre el funcionamiento de las líneas de micros.

CRÍTICAS Y CHICANAS CRUZADAS

El resto de la sesión del deliberativo, que se extendió durante más de cuatro horas, consistió en un intercambio constante de críticas y chicanas cruzadas entre los concejales del oficialismo y los distintos bloques opositores, que llevaron la discusión a los temas del orden nacional, en lo que fue la última sesión del deliberativo antes de las elecciones legislativas del domingo 7.

Fundamentalmente, las polémicas giraron en torno a dos proyectos cruzados, que fueron votados y rechados mutuamente. El primero, presentado por Fuerza Patria, manifestó preocupación por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y fue aprobado sobre tablas, con el acompañamiento del radicalismo y del PRO vecinal, y el rechazo del PRO-JxC y La Libertad Avanza (LLA).

Como contrapartida, el bloque de LLA presentó un repudio al ataque a pedradas que sufrió ayer la caravana del presidente, Javier Milei, en Lomas de Zamora. La iniciativa del Guillermo Bardón no logró los dos tercios, por el rechazo del bloque de Unión por la Patria, quienes rechazaron “el tono de los fundamentos”: