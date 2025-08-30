Santa Bárbara necesita la victoria

Santa Bárbara, que se ubica décimo con 20 puntos, lejos de los punteros River (36) y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (36), buscará esta tarde sumar de a tres en el Metropolitano de Hockey femenino, cuando a partir de las 16 reciba en Gonnet a Banco Nación, penúltimo con 17 unidades, en uno de los partidos de Primera División que pertenece a la 19º fecha.

La jornada de Primera División se completa además con el siguiente cuadro de partidos: Arquitectura vs. Quilmes; Ferro vs. St. Catherines; Lomas vs. River; San Fernando vs. Banco Provincia; Ciudad vs. Italiano y San Lorenzo vs. Gimnasia y Esgrima.

El conjunto de Gonnet sabe perfectamente que necesita ganar para intentar acomodarse mejor en la tabla, y esta tarde, tendrá por delante un rival que no vienen bien en el torneo, pero que seguramente llegará a nuestra ciudad con la premisa de no perder.

A continuación se detallan, los demás partidos del certamen, que involucran a los equipos de la Ciudad, y que se pondrán en marcha a partir de las 16:

Damas B: San Luis vs. Olivos.

Damas C1: Universitario vs. Ciudad “B” y Banco Ciudad vs. Santa Bárbara “B”.

Damas D1: Martín Güemes vs. San Luis “B” y SIC “C” vs. Universitario “B”.

Damas D2: B.A.C.R.C “B” vs. Everton; Universitario “C” vs. Miraflores “C” y Estudiantes de La Plata vs. San Carlos.

Damas D3: Gimnasia de La Plata vs. Vélez “B”.

Damas D4; Hurling Club “B” vs. Santa Bárbara “D”.

Damas E1: Monte Grande “B” bs. Atlético y Progreso, de Brandsen y Santa Bárbara “C” vs. Ferro.

Damas E2: SAG “B” vs. Santa Bárbara “F” y Liceo Naval “B” vs. Estudiantes de La PLata “B”.

Damas F1: Santa Bárbara “E” vs. Country Mi Refugio.

Damas F4: San Martín “D” vs. Asociación Coronel Brandsen; Club J.M. vs. Gimnasia de La Plata “B”; Deportivo Santa Bárbara “B” vs. Universitario “D” y San Luis “C” vs. Lomas “C”.