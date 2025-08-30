Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Hockey femenino

Santa Bárbara necesita la victoria

Santa Bárbara necesita la victoria

santa va el triunfo

30 de Agosto de 2025 | 00:38
Edición impresa

Santa Bárbara, que se ubica décimo con 20 puntos, lejos de los punteros River (36) y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (36), buscará esta tarde sumar de a tres en el Metropolitano de Hockey femenino, cuando a partir de las 16 reciba en Gonnet a Banco Nación, penúltimo con 17 unidades, en uno de los partidos de Primera División que pertenece a la 19º fecha.

La jornada de Primera División se completa además con el siguiente cuadro de partidos: Arquitectura vs. Quilmes; Ferro vs. St. Catherines; Lomas vs. River; San Fernando vs. Banco Provincia; Ciudad vs. Italiano y San Lorenzo vs. Gimnasia y Esgrima.

El conjunto de Gonnet sabe perfectamente que necesita ganar para intentar acomodarse mejor en la tabla, y esta tarde, tendrá por delante un rival que no vienen bien en el torneo, pero que seguramente llegará a nuestra ciudad con la premisa de no perder.

A continuación se detallan, los demás partidos del certamen, que involucran a los equipos de la Ciudad, y que se pondrán en marcha a partir de las 16:

Damas B: San Luis vs. Olivos.

Damas C1: Universitario vs. Ciudad “B” y Banco Ciudad vs. Santa Bárbara “B”.

LE PUEDE INTERESAR

Briatore, crítico: “No es lo que esperaba de él”

LE PUEDE INTERESAR

Argentina, ante Canadá, por las semifinales

Damas D1: Martín Güemes vs. San Luis “B” y SIC “C” vs. Universitario “B”.

Damas D2: B.A.C.R.C “B” vs. Everton; Universitario “C” vs. Miraflores “C” y Estudiantes de La Plata vs. San Carlos.

Damas D3: Gimnasia de La Plata vs. Vélez “B”.

Damas D4; Hurling Club “B” vs. Santa Bárbara “D”.

Damas E1: Monte Grande “B” bs. Atlético y Progreso, de Brandsen y Santa Bárbara “C” vs. Ferro.

Damas E2: SAG “B” vs. Santa Bárbara “F” y Liceo Naval “B” vs. Estudiantes de La PLata “B”.

Damas F1: Santa Bárbara “E” vs. Country Mi Refugio.

Damas F4: San Martín “D” vs. Asociación Coronel Brandsen; Club J.M. vs. Gimnasia de La Plata “B”; Deportivo Santa Bárbara “B” vs. Universitario “D” y San Luis “C” vs. Lomas “C”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata

Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal

Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
+ Leidas

Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política

VIDEO. “La provincia necesita una revolución desde abajo hacia arriba”

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo

VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa

Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema

Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Últimas noticias de Deportes

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado

Russo quiere que todos viajen a Mar del Plata

“A Palmeiras no le debe gustar River como rival”
Espectáculos
“Las Olas”: teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo
¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta
Embarazada del ex: Juana Repetto volverá a ser mamá soltera
¿Emilia Attias, embarazada?: la verdad detrás de los rumores
Cruda amenaza de Icardi: “Voy por todo y contra todos”
Policiales
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Lo molieron a golpes y le sacaron hasta las llaves
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
La Ciudad
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
Política y Economía
VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
Eduardo Kovalivker le dio su celular a la justicia
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla