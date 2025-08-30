Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |En Ruta 11 y 609

Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror

Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
30 de Agosto de 2025 | 02:11
Edición impresa

Un joven de 19 años se llevó el peor susto de su vida cuando, mientras estaba en la pollajería donde trabaja, un grupo de delincuentes llegó al lugar y además de ser asaltado padeció una agresión física.

Por lo que pudo saber este diario de fuentes policiales que trabajan en el caso, este episodio de inseguridad se produjo en el cruce de la Ruta 11 con la calle 609, en el límite entre La Plata y Berisso.

“Esto sucedió a las 8 de la noche del jueves, cuando el empleado estaba en el local y observó que por la calle pasaron tres sujetos en una moto grande, color roja”, hizo saber uno de los investigadores.

Esa imagen que tuvo frente a sus ojos, atemorizó al muchacho porque, aportó el vocero policial, esos sujetos “estaban encapuchados”.

Al trabajador se le cruzaron las peores sensaciones, al intuir que podrían elegir a esa pollajería para cometer un atraco. Y lamentablemente para él y para el dueño de ese negocio, esa presunción se materializó como realidad.

“LO AGARRARON DEL CUELLO

Cuando se le requirieron detalles sobre cómo se desarrolló el robo, reveló que “al comercio entraron dos de estos ladrones, porque un cómplice se quedó afuera en la moto, para estar atento por si se les complicaban los planes”.

LE PUEDE INTERESAR

Tiran al suelo a una abogada y huyen con su mochila

LE PUEDE INTERESAR

“Delitos ya”: en moto, robó con la ropa de una app de reparto

Enseguida, confió que “los que entraron, agarraron del cuello al empleado y lo obligaron a ir hasta el fondo del local”.

Demás está decir del miedo que recorrió el cuerpo del joven en esos inciertos momentos. Ni hablar cuando uno de los asaltantes “le apoyó algo sobre la espalda del chico, posiblemente algún arma, que no pudo precisar, mientras le ordenaban que les diera la recaudación”.

El pesquisa, después, dio a conocer que “lo llevaron hasta la caja registradora y le hicieron darles el dinero que había ahí, entre 100.000 y 150.000 pesos”. No conformes, “también sustrajeron el teléfono celular del empleado”.

Recién entonces apuraron la fuga con el compinche que los esperaba impaciente en la moto. Todavía nada se sabe de esta banda.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata

Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal

Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
+ Leidas

Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política

VIDEO. “La provincia necesita una revolución desde abajo hacia arriba”

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa

VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo

Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema

Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado

Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor

Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo

Lo molieron a golpes y le sacaron hasta las llaves

Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Espectáculos
“Las Olas”: teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo
¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta
Embarazada del ex: Juana Repetto volverá a ser mamá soltera
¿Emilia Attias, embarazada?: la verdad detrás de los rumores
Cruda amenaza de Icardi: “Voy por todo y contra todos”
La Ciudad
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
Deportes
Quiere recuperar el liderazgo en Santiago
Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Russo quiere que todos viajen a Mar del Plata
“A Palmeiras no le debe gustar River como rival”
San Lorenzo recibe a Huracán en otra edición de un clásico caliente
Información General
Mundo gamer: convoca a millones de argentinos
El picudo rojo, terror de las palmeras uruguayas, pone en alerta a la región
Usan drones basureros para limpiar el Everest
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla