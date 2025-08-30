Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror

Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política
Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10
Se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llegan las lluvia intensas
"Tiene 23 años": Gimena Accardi estaría iniciando un romance con un joven más chico que ella
Uno por uno, los cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata
Ivo Mammini fue operado en Barcelona: “La cirugía salió perfecta”
"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata
¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata
Bombazo de Juana Repetto al anunciar que está embarazada: ¿Quién será el padre?
En La Plata, alumnos plantaron decenas de ejemplares para celebrar el Día del Árbol
¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”
Allanamientos de la Policía Aeroportuaria en la zona oeste de La Plata: ¿qué pasó?
Informe calificó a La Plata como el Municipio "más sólido financieramente" y "transparente de Argentina"
Micros, prepagas, colegios privados y más: todos los aumentos que se activan el próximo lunes
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios
Fotos | Así quedó el Parque San Martín tras la primera etapa de obras
La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Día de la Abogacía: el CALP realizó el acto con fuerte presencia de funcionarios y distinciones
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Abogados cada seis cuadras: en su día, una de las profesiones más clásicas en La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un joven de 19 años se llevó el peor susto de su vida cuando, mientras estaba en la pollajería donde trabaja, un grupo de delincuentes llegó al lugar y además de ser asaltado padeció una agresión física.
Por lo que pudo saber este diario de fuentes policiales que trabajan en el caso, este episodio de inseguridad se produjo en el cruce de la Ruta 11 con la calle 609, en el límite entre La Plata y Berisso.
“Esto sucedió a las 8 de la noche del jueves, cuando el empleado estaba en el local y observó que por la calle pasaron tres sujetos en una moto grande, color roja”, hizo saber uno de los investigadores.
Esa imagen que tuvo frente a sus ojos, atemorizó al muchacho porque, aportó el vocero policial, esos sujetos “estaban encapuchados”.
Al trabajador se le cruzaron las peores sensaciones, al intuir que podrían elegir a esa pollajería para cometer un atraco. Y lamentablemente para él y para el dueño de ese negocio, esa presunción se materializó como realidad.
Cuando se le requirieron detalles sobre cómo se desarrolló el robo, reveló que “al comercio entraron dos de estos ladrones, porque un cómplice se quedó afuera en la moto, para estar atento por si se les complicaban los planes”.
LE PUEDE INTERESAR
Tiran al suelo a una abogada y huyen con su mochila
LE PUEDE INTERESAR
“Delitos ya”: en moto, robó con la ropa de una app de reparto
Enseguida, confió que “los que entraron, agarraron del cuello al empleado y lo obligaron a ir hasta el fondo del local”.
Demás está decir del miedo que recorrió el cuerpo del joven en esos inciertos momentos. Ni hablar cuando uno de los asaltantes “le apoyó algo sobre la espalda del chico, posiblemente algún arma, que no pudo precisar, mientras le ordenaban que les diera la recaudación”.
El pesquisa, después, dio a conocer que “lo llevaron hasta la caja registradora y le hicieron darles el dinero que había ahí, entre 100.000 y 150.000 pesos”. No conformes, “también sustrajeron el teléfono celular del empleado”.
Recién entonces apuraron la fuga con el compinche que los esperaba impaciente en la moto. Todavía nada se sabe de esta banda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí