Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror

Un joven de 19 años se llevó el peor susto de su vida cuando, mientras estaba en la pollajería donde trabaja, un grupo de delincuentes llegó al lugar y además de ser asaltado padeció una agresión física.

Por lo que pudo saber este diario de fuentes policiales que trabajan en el caso, este episodio de inseguridad se produjo en el cruce de la Ruta 11 con la calle 609, en el límite entre La Plata y Berisso.

“Esto sucedió a las 8 de la noche del jueves, cuando el empleado estaba en el local y observó que por la calle pasaron tres sujetos en una moto grande, color roja”, hizo saber uno de los investigadores.

Esa imagen que tuvo frente a sus ojos, atemorizó al muchacho porque, aportó el vocero policial, esos sujetos “estaban encapuchados”.

Al trabajador se le cruzaron las peores sensaciones, al intuir que podrían elegir a esa pollajería para cometer un atraco. Y lamentablemente para él y para el dueño de ese negocio, esa presunción se materializó como realidad.

“LO AGARRARON DEL CUELLO ”

Cuando se le requirieron detalles sobre cómo se desarrolló el robo, reveló que “al comercio entraron dos de estos ladrones, porque un cómplice se quedó afuera en la moto, para estar atento por si se les complicaban los planes”.

Enseguida, confió que “los que entraron, agarraron del cuello al empleado y lo obligaron a ir hasta el fondo del local”.

Demás está decir del miedo que recorrió el cuerpo del joven en esos inciertos momentos. Ni hablar cuando uno de los asaltantes “le apoyó algo sobre la espalda del chico, posiblemente algún arma, que no pudo precisar, mientras le ordenaban que les diera la recaudación”.

El pesquisa, después, dio a conocer que “lo llevaron hasta la caja registradora y le hicieron darles el dinero que había ahí, entre 100.000 y 150.000 pesos”. No conformes, “también sustrajeron el teléfono celular del empleado”.

Recién entonces apuraron la fuga con el compinche que los esperaba impaciente en la moto. Todavía nada se sabe de esta banda.