Deportes |¿el argentino continuará el año que viene?

Briatore, crítico: “No es lo que esperaba de él”

El jefe de Alpine le pegó duro a Colapinto. “Tratamos de complacerlo en todo. Quizás necesitaba un año más. No estoy contento”

Briatore, crítico: “No es lo que esperaba de él”

colapinto dejó una mejor impresión a bordo de alpine / ap

30 de Agosto de 2025 | 00:37
Edición impresa

Flavio Briatore, jefe de Alpine, tuvo conceptos crudos y realistas respecto de la actuación de Franco Colapinto a bordo de uno de los autos de la escudería, que hasta ahora desempeñó una pobre actuación en 2025 y convirtió al argentino en víctima de sus carencias.

La marca centró todos los esfuerzos en el desarrollo de los coches para 2026, cuando rijan las nuevas normas y comience a usar motores Mercedes Benz.

Las declaraciones del italiano a F1 TV fueron poco antes de que el pilarense redondeara una muy buena práctica libre 2, en la que fue 9° y obtuvo su mejor resultado desde que se convirtió en titular hace ocho carreras.

“Cambiamos a Jack Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes: 19, 20, 22, 23 años...”, reflexionó.

A modo de mea culpa, Briatore reconoció que “a veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizá me perdí algo ahí en la gestión del piloto”.

Tras afirmar que “para un piloto es muy difícil lidiar con este coche” y que “quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1 y necesitaba un año más”, sostuvo que “no estoy contento si miras los resultados, eso es lo importante”.

Consideró que “él lo intenta muy duro. Nosotros lo intentamos muy duro con el equipo de ingeniería para complacerlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto”.

EN LA PISTA, HIZO UN BUEN TRABAJO

Por otra parte, Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos. El pilarense de la escudería francesa Alpine terminó 18° en la práctica libre 1, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1. Su mejor registro fue de 1:12,276, lo que le permitió concluir a casi dos segundos exactos del ganador de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren).

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto sorprendió a todos ya que terminó noveno gracias a su registro de 1:10,957, para quedar a solo un segundo y 67 milésimas de Norris, quien fue el gran vencedor del día.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, fue décimo en la primera sesión y decimonoveno en la segunda.

Estas actuaciones dejan a Colapinto en una muy buena posición de cara a la actividad de hoy, día en el que se disputará la práctica tres para terminar de ultimar detalles de los monoplazas y la clasificación.

Por otra parte, el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, tuvo una floja actuación y terminó sexto en la práctica libre 1 y quinto en la 2.

La actividad continuará hoy con la práctica libre 3 (a las 6:30 de la mañana, hora de Argentina) y la clasificación (a las 11).

 

