Briatore, crítico: “No es lo que esperaba de él”

Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política
Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10
Se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llegan las lluvia intensas
"Tiene 23 años": Gimena Accardi estaría iniciando un romance con un joven más chico que ella
Uno por uno, los cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata
Ivo Mammini fue operado en Barcelona: “La cirugía salió perfecta”
"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata
¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata
Bombazo de Juana Repetto al anunciar que está embarazada: ¿Quién será el padre?
En La Plata, alumnos plantaron decenas de ejemplares para celebrar el Día del Árbol
¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”
Allanamientos de la Policía Aeroportuaria en la zona oeste de La Plata: ¿qué pasó?
Informe calificó a La Plata como el Municipio "más sólido financieramente" y "transparente de Argentina"
Micros, prepagas, colegios privados y más: todos los aumentos que se activan el próximo lunes
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios
Fotos | Así quedó el Parque San Martín tras la primera etapa de obras
La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Día de la Abogacía: el CALP realizó el acto con fuerte presencia de funcionarios y distinciones
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Abogados cada seis cuadras: en su día, una de las profesiones más clásicas en La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El jefe de Alpine le pegó duro a Colapinto. “Tratamos de complacerlo en todo. Quizás necesitaba un año más. No estoy contento”
Flavio Briatore, jefe de Alpine, tuvo conceptos crudos y realistas respecto de la actuación de Franco Colapinto a bordo de uno de los autos de la escudería, que hasta ahora desempeñó una pobre actuación en 2025 y convirtió al argentino en víctima de sus carencias.
La marca centró todos los esfuerzos en el desarrollo de los coches para 2026, cuando rijan las nuevas normas y comience a usar motores Mercedes Benz.
Las declaraciones del italiano a F1 TV fueron poco antes de que el pilarense redondeara una muy buena práctica libre 2, en la que fue 9° y obtuvo su mejor resultado desde que se convirtió en titular hace ocho carreras.
“Cambiamos a Jack Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes: 19, 20, 22, 23 años...”, reflexionó.
A modo de mea culpa, Briatore reconoció que “a veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizá me perdí algo ahí en la gestión del piloto”.
Tras afirmar que “para un piloto es muy difícil lidiar con este coche” y que “quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1 y necesitaba un año más”, sostuvo que “no estoy contento si miras los resultados, eso es lo importante”.
LE PUEDE INTERESAR
Argentina, ante Canadá, por las semifinales
LE PUEDE INTERESAR
Turf - Programas y resultados
Consideró que “él lo intenta muy duro. Nosotros lo intentamos muy duro con el equipo de ingeniería para complacerlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto”.
Por otra parte, Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos. El pilarense de la escudería francesa Alpine terminó 18° en la práctica libre 1, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1. Su mejor registro fue de 1:12,276, lo que le permitió concluir a casi dos segundos exactos del ganador de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren).
Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto sorprendió a todos ya que terminó noveno gracias a su registro de 1:10,957, para quedar a solo un segundo y 67 milésimas de Norris, quien fue el gran vencedor del día.
Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, fue décimo en la primera sesión y decimonoveno en la segunda.
Estas actuaciones dejan a Colapinto en una muy buena posición de cara a la actividad de hoy, día en el que se disputará la práctica tres para terminar de ultimar detalles de los monoplazas y la clasificación.
Por otra parte, el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, tuvo una floja actuación y terminó sexto en la práctica libre 1 y quinto en la 2.
La actividad continuará hoy con la práctica libre 3 (a las 6:30 de la mañana, hora de Argentina) y la clasificación (a las 11).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí