Tiran al suelo a una abogada y huyen con su mochila

Una abogada de 48 años fue atacada en plena calle 183 entre 67 y 68, en Los Hornos, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta color rojo la sorprendieron cerca de las 8:30 de la mañana. Como no podía ser de otra manera, la violencia volvió a ocupar un lugar central en el hecho ya que los agresores la interceptaron, forcejearon con ella y terminaron arrojándola al suelo, provocándole raspones en sus piernas.

Según pudo saber este diario, la víctima llevaba una mochila que contenía un teléfono celular, dinero en efectivo, documentación personal, varias tarjetas bancarias, la llave de su auto y su credencial laboral. Los delincuentes, vestidos con camperas negras, no mostraron armas, pero se valieron de la fuerza física y la superioridad numérica para reducirla en pocos segundos y hacerse con todo.

Tras el ataque, los motochorros escaparon por calle 66 y se perdieron de vista sobre una moto vieja de baja cilindrada.