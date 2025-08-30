Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |City Bell

“Delitos ya”: en moto, robó con la ropa de una app de reparto

“Delitos ya”: en moto, robó con la ropa de una app de reparto
30 de Agosto de 2025 | 02:09
Un trabajador de 37 años fue interceptado en la intersección de calle 453 y 26 cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta. Según pudo saber este diario, una motocicleta de baja cilindrada, color blanca, con dos hombres a bordo, se le puso a la par y allí inició la pesadilla. El acompañante descendió del rodado, exhibió un arma de fuego y lanzó una amenaza contundente: “Dame la bicicleta porque te quemo”.

La víctima, sorprendido y en inferioridad de condiciones, alcanzó a suplicar: “Llevátela pero no me hagas nada”. El delincuente se cargó la bicicleta al hombro, subió a la moto, y junto a su secuaz huyó rápidamente por calle 26 hacia 454.

Por estas horas la policía busca al conductor, un sujeto de pelo largo y campera roja y a su cómplice, quién tendría la pista clave para su identificación. Es que el sujeto llevaba una campera con la inscripción “Pedidos Ya”, gorra oscura y pantalón con franjas blancas. Con esos datos y la certeza de que se trató de un robo calificado por el uso de arma de fuego, la investigación apunta ahora a dar con los autores de un nuevo golpe que vuelve a desnudar la inseguridad en las calles de La Plata.

 

