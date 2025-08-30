Bruera dio su aporte en el triunfazo de Barracas

VIDEO. Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO. Los audios de Karina: "Si son verdaderos es un escándalo"
En el Coloso Marcelo Bielsa, Barracas Central derrotó 2-1 a Newell´s y se adueñó parcialmente de la punta de la Zona A. El platense Facundo Bruera marcó el primer tanto del Guapo.
En un duelo caliente, fue la Lepra quien pegó primero: tras un gran centro de Banega, Carlos González convirtió el 1-0 con un implacable cabezazo, a los 20 minutos de la primera etapa.
Sin embargo, el Guapo reaccionó y a los 47´, logró el 1-1: tras captar la pelota, Bruera remató desde afuera del área y, con la ayuda de un desvío, metió la pelota dentro del arco.
En el complemento, el duelo tomó temperatura y la polémica, fue protagonista: a los 10´, Mastrángelo cobró penal para Barracas por una mano dentro del área de Sosa. Si bien en primera instancia no la vio, la cobró tras el llamado del VAR. Así, a los 13´, Iván Tapia marcó el 2-1 con una buena definición.
Más allá que la Lepra lo buscó por todos lados, el triunfo fue de Barracas, que es líder en la Zona A. La gente despidió a Newell´s con insultos y silbidos, tras otra derrota.
Torneo Clausura
