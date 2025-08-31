¿Dibu Martínez al Manchester United?: el arquero no jugó y empieza a despedirse del Aston Villa

Este domingo, Emiliano “Dibu” Martínez no solo quedó afuera del banco del Aston Villa en el encuentro ante el Crystal Palace, sino que su ausencia alimentó aún más los rumores sobre un posible traspaso inminente al Manchester United.

Según distintas fuentes especializadas en el mercado de pases, el arquero argentino ya habría alcanzado un acuerdo personal con los Red Devils, mientras las negociaciones con el Villa avanzan de manera decisiva.

El interés del United por contar con Martínez se intensificó tras las dudas generadas por el rendimiento de sus arqueros habituales, André Onana y Altay Bayindir, especialmente tras la eliminación del equipo por parte del modesto Grimsby Town, de cuarta división, en la Copa de la Liga.

En este contexto, el prestigioso periodista Fabrizio Romano confirmó que el Manchester United ya llegó a un acuerdo de tipo personal con Martínez y que las conversaciones con el Aston Villa están en curso. Funcionaría como plan alternativo para reforzar el arco, caso no prospere la negociación con Senne Lammens, el guardameta belga del Royal.

Este escenario marca un punto de inflexión para el exfutbolista campeón mundial, quien, pese a haber extendido su vínculo con el Villa hasta 2029, hoy se encuentra ante una chance real de dar un salto a uno de los grandes de Europa.