Con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, River le gana San Martín de San Juan en el Monumental

Después de haber obtenido la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, y de tener en el horizonte el partido de ida de cuartos de la Copa Libertadores ante Palmeiras, River no quiere descuidar ninguno de los tres frentes, por eso, el compromiso ante San Martín de San Juan, en el Más Monumental tiene una gran importancia, teniendo en cuenta su posición expectante en el Grupo B del Clausura de la Liga Profesional, y la racha positiva que lo acompaña. Se juega desde las 19.15, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de TNT Sports. De momento, el Millonario le gana 2 a 0 al Verdinegro.

El marcador se abrió a los 17 minutos, cuando Santiago Lencina aprovechó una jugada iniciada por Ian Subiabre, quien con una gambeta dejó la pelota suelta en el área para que el delantero definiera con categoría y pusiera el 1 a 0. Tres minutos después, llegó un golazo de Maximiliano Salas.

Desde el arranque, San Martín intentó plantarse con decisión y sorprendió a los tres minutos con un remate lejano de Horacio Tijanovich, que buscó sorprender a Franco Armani pero se fue por encima del travesaño. La respuesta de River no tardó en llegar y a los seis minutos, Agustín Bustos desbordó por derecha y lanzó un centro preciso para Juan Fernando Quintero, quien cabeceó en soledad pero sin dirección. Poco después, una mala salida de Recalde casi le cuesta caro a los sanjuaninos: Tomás Castaño recuperó y habilitó a Salas, que no logró acomodarse y su remate terminó en un córner.

La primera gran chance del Santo se produjo a los quince, cuando Salle asistió a Maestro Puch, quien se filtró en el área y sacudió con potencia, encontrándose con el travesaño que evitó la apertura del marcador. River respondió con contundencia y, a los diecisiete minutos, Ian Subiabre encaró, dejó la pelota suelta en el área y Santiago Lencina apareció con olfato goleador para establecer el 1 a 0. Ese tanto desacomodó al local, que perdió intensidad en la presión.

La diferencia se amplió a los veinte minutos, cuando Milton Casco metió un pase largo y profundo que encontró a Maximiliano Salas. El delantero, con potencia y determinación, le ganó la posición a Rodrigo Cáseres y definió cruzado, bajo, contra el segundo palo, para firmar un golazo y poner el 2 a 0. Fue un golpe duro para San Martín, que debió reacomodarse tras quedar dos goles abajo en apenas veinte minutos de juego.

Pese al dominio millonario, el Santo buscó reaccionar. Tijanovich volvió a probar desde lejos pasados los treinta minutos, y Borgogno se mostró seguro cuando Portillo punteó una pelota peligrosa en un tiro de esquina. River, con espacios, siguió generando: a los 37, Maximiliano Salas otra vez se animó con un disparo cruzado tras pase de Quintero, pero esta vez el arquero local controló sin problemas. El cierre de la etapa estuvo marcado por la intensidad, con una fuerte infracción de Milton Casco sobre Salle, que dejó sentido al mediocampista local, y con la primera amarilla del partido para Lencina, sancionado por frenar una salida en una pelota parada.

Santiago Lencina convirtió el primer gol del partido luego de un intento de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota boyando en el área.

Maximiliano Salas metió un golazo que se gestó ras un pase en profundidad de Paulo Díaz. A partir de allí, el delantero le ganó la disputa de la pelota al defensor del Verdinegro, Rodrigo Cáseres, y le pegó rasante, al segundo palo del arquero rival Matías Borgogno.

Las formaciones de River y San Martín de San Juan

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. Director Técnico: Marcelo "Muñeco" Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Ayrton Portillo, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Sebastián Emanuel González, Santiago Salle, Horacio Tijanovich; e Ignacio Maestro Puch. Director Técnico: Leandro "Pipi" Romagnoli.

Ocho partidos sin perder

River llega a este compromiso con una racha favorable de nueve partidos, si se tiene en cuenta el torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Los dos encuentros del torneo continental terminaron empatados, pero el último, el Millonario lo ganó por penales. Lo mismo sucedió ante Unión, por Copa Argentina. Tras igualar en los `90, prevaleció desde los 12 pasos. Y por el torneo doméstico, arrastra seis partidos sin derrotas, con tres triunfos y la misma cantidad de empates.

Por el lado de San Martín, llegará a Núñez con la soga al cuello, ya que es uno de los equipos que podría descender pues ocupa el último lugar de la tabla anual. Si bien en la fecha pasada le ganó a Gimnasia, esta noche intentará rescatar al menos un empate.