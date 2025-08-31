Detienen a un joven en Berisso por golpear a su pareja

Un joven de 24 años fue detenido este domingo en Berisso tras agredir físicamente a su pareja, una mujer de 21 años de nacionalidad ecuatoriana. Intervino personal de la comisaría 4ª de la localidad vecina.

Según indicó la víctima, el episodio de violencia de género tuvo lugar en una vivienda de 127 bis entre 16 y 17. Comenzó luego de una discusión, cuando el sujeto la golpeó reiteradas veces con el puño, en la cara, dejándola visiblemente lesionada.

Poco después, logró dar aviso a las autoridades y realizó la denuncia para que se detuviera al joven, también de nacionalidad ecuatoriana.

Permanece detenido en la comisaría 4ª de Berisso por “Lesiones en contexto de violencia de género”.