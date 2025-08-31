Francisco Adorni sobre los discapacitados: “Lo tenes que demostrar”

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y candidato de LLA en La Plata a diputado provincial, se refirió a los trámites que deben enfrentar las personas discapacitadas para no perder sus beneficios.

Para Adorni, quiénes tengan alguna incapacidad “lo tienen que demostrar”. Estas palabras las argumentó en base a que hay “empleo militante” en territorio bonaerense y aseguró que “hay que intervenir y ver cuáles son las cuentas” de IOMA.

Respecto al cierre de organismos de control, el candidato libertario sostuvo: “Cuando cerras un organismo es porque encontramos que no funciona. Era empleo militante y la eficiencia pasa porque ese trabajo lo hace después una secretaría más chica y el Estado funciona”.

En tanto, respecto al escándalo en ANDIS por corrupción, declaró: “Estoy convencido de que es una operación. Parte de lo que es la política en Argentina. No escuché ni vi esta semana a Manuel (su hermano). Es todo una turbulencia mediática que pasa en este país cuando hay elecciones”.

Y cerró: “El Gobierno actuó de manera impecable. Ante una sospecha trasladó al funcionario y dejó que intervenga la Justicia. Es una operación, una turbulencia que no afecta en la calle”.