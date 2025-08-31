Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Virginia Gallardo, vedette y candidata libertaria, tras votar en Corrientes: "Tenemos la oportunidad de elegir el futuro"

Virginia Gallardo, vedette y candidata libertaria, tras votar en Corrientes: "Tenemos la oportunidad de elegir el futuro"
31 de Agosto de 2025 | 20:02

Escuchar esta nota

Virginia Gallardo, reconocida vedette y panelista televisiva, protagonizó un momento que trascendió lo político al compartir en sus redes sociales su participación en las elecciones provinciales de Corrientes. En un posteo acompañado por su imagen depositando el voto, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza expresó su compromiso cívico y dejó una frase contundente: “Cumpliendo con mi deber cívico. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de elegir el futuro. Que tu voz se escuche en las urnas. ¡No dejes que otros decidan por vos!”.

Un detalle que llamó la atención fue su elección de vestimenta: un buzo con el escudo nacional estampado al frente y la leyenda “República Argentina”, mientras que por detrás se leía “coronados de gloria vivamos”. Esta estética generó repercusión por su fuerte carga simbólica y su vínculo con una identidad patria en un contexto electoral.

Además de su gesto en las urnas, Gallardo compartió su visita a la Parroquia San Cayetano, Guatemala, junto a una foto de la oración al “santo del trabajo”, lo que añadió una dimensión espiritual a su mensaje político.

Este acto público sucede pocos días después de que se confirmara que encabeza la lista de La Libertad Avanza en Corrientes, conformando la nómina para las elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre. Su posteo de hoy redobla su presencia mediática y política, proyectando una campaña en la que combina estética, simbología y convicción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Llegó Santa Rosa a La Plata: rige el alerta "Amarillo" y cuánto llovió barrio por barrio

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio

Uno por uno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Las balas están empezando a entrarle al Gobierno
Últimas noticias de Política y Economía

Elecciones en SOSBA: volvió a ganar Julio Castro en la provincia de Buenos Aires

Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo

Cristina Kirchner y el Indio Solari: difundieron una imagen del encuentro entre la expresidenta y el cantante

Francisco Adorni sobre los discapacitados: “Lo tenes que demostrar”
Policiales
Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
Detienen a un joven en Berisso por golpear a su pareja
Brutal ataque a la influencer "La Coqueta" en Bariloche: golpiza y robo
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
Deportes
El pibe Lencina abre la cuenta y Salas da el golpe de nocaut: River vence a los sanjuaninos
"Una pena irnos sin un punto": el posteo de Colapinto tras el GP de Países Bajos
"Hay que levantarse y mirar para adelante": Domínguez reconoció el error del planteo tras la derrota del Pincha
Orfila mete mano en el equipo para recuperarse en el Bosque frente a Atlético Tucumán
¿Dibu Martínez al Manchester United?: el arquero no jugó y empieza a despedirse del Aston Villa
Espectáculos
Gerardo Romano: “Vine a poner esta jeta de viejo luchador para denunciar a este gobierno”
Vanina Escudero habló por primera vez de la reconciliación con Silvina: “Pudimos superarlo”
Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”
La agenda cultural para no perderse de nada en La Plata
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Información General
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Se incrementa la morosidad en tarjetas y préstamos personales
Bailar tango contra el avance del Parkinson

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla