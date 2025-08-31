Virginia Gallardo, vedette y candidata libertaria, tras votar en Corrientes: "Tenemos la oportunidad de elegir el futuro"

Virginia Gallardo, reconocida vedette y panelista televisiva, protagonizó un momento que trascendió lo político al compartir en sus redes sociales su participación en las elecciones provinciales de Corrientes. En un posteo acompañado por su imagen depositando el voto, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza expresó su compromiso cívico y dejó una frase contundente: “Cumpliendo con mi deber cívico. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de elegir el futuro. Que tu voz se escuche en las urnas. ¡No dejes que otros decidan por vos!”.

Un detalle que llamó la atención fue su elección de vestimenta: un buzo con el escudo nacional estampado al frente y la leyenda “República Argentina”, mientras que por detrás se leía “coronados de gloria vivamos”. Esta estética generó repercusión por su fuerte carga simbólica y su vínculo con una identidad patria en un contexto electoral.

Además de su gesto en las urnas, Gallardo compartió su visita a la Parroquia San Cayetano, Guatemala, junto a una foto de la oración al “santo del trabajo”, lo que añadió una dimensión espiritual a su mensaje político.

Este acto público sucede pocos días después de que se confirmara que encabeza la lista de La Libertad Avanza en Corrientes, conformando la nómina para las elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre. Su posteo de hoy redobla su presencia mediática y política, proyectando una campaña en la que combina estética, simbología y convicción.