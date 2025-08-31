Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Cristina Kirchner y el Indio Solari: la inédita imagen al cumplirse tres años del atentado a la expresidenta

Cristina Kirchner y el Indio Solari: la inédita imagen al cumplirse tres años del atentado a la expresidenta
31 de Agosto de 2025 | 18:41

Escuchar esta nota

En la antesala de cumplirse tres años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, un nuevo gesto político y cultural cobró relevancia tras un posteo de Máximo Kirchner en las redes sociales. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos “Indio” Solari, apareció junto a la expresidenta en un encuentro inédito.

El diputado de Unión por la Patria compartió una foto y un extenso texto en el que recordó el intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022 y reflexionó sobre su impacto en la política argentina. “Me voy a comer tu dolor… Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió el legislador al iniciar su posteo.

Máximo recordó que una advertencia sobre el clima de hostilidad hacia su madre no había surgido del ámbito político ni de los organismos de seguridad, sino del propio Solari. “Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, señaló.

En su mensaje, también evocó el momento en el que Fernando Sabag Montiel intentó gatillar un arma a centímetros de la entonces vicepresidenta. “Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido”, expresó.

El legislador repasó una serie de episodios previos al ataque, como el apedreo al despacho de la entonces vicepresidenta en el Senado, la exposición mediática de fiscales y jueces durante el gobierno de Mauricio Macri y los mensajes hostiles difundidos en redes sociales por sectores vinculados al macrismo y al actual oficialismo de Javier Milei. “Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola”, resumió.

LE PUEDE INTERESAR

Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo

LE PUEDE INTERESAR

Francisco Adorni sobre los discapacitados: “Lo tenes que demostrar”

En tono personal, Máximo Kirchner subrayó el vínculo con su madre: “Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día”.

Finalmente, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, el diputado convocó a la militancia a expresarse en las urnas: “El 7 votamos a conciencia. Como si ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero

Llegó Santa Rosa a La Plata: rige el alerta "Amarillo" y cuánto llovió barrio por barrio

El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio

Uno por uno

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei

Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos

El Gobierno a oscuras: ¿Alguien sabe quién es el topo?

Las balas están empezando a entrarle al Gobierno
Últimas noticias de Política y Economía

Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo

Francisco Adorni sobre los discapacitados: “Lo tenes que demostrar”

Elecciones en Corrientes: el oficialismo se ve ganador y el peronismo apuesta por la segunda vuelta

El abogado de los Kovalivker puso en duda los audios y afirmó que la familia está a disposición de la Justicia
Deportes
El pibe Lencina abrió la cuenta: River le gana por la mínima a los sanjuaninos
"Una pena irnos sin un punto": el posteo de Colapinto tras el GP de Países Bajos
"Hay que levantarse y mirar para adelante": Domínguez reconoció el error del planteo tras la derrota del Pincha
¿Dibu Martínez al Manchester United?: el arquero no jugó y empieza a despedirse del Aston Villa
Boca sigue de racha: le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata
Policiales
Detienen a un joven en Berisso por golpear a su pareja
Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
Brutal ataque a la influencer "La Coqueta" en Bariloche: golpiza y robo
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
Espectáculos
Gerardo Romano: “Vine a poner esta jeta de viejo luchador para denunciar a este gobierno”
Vanina Escudero habló por primera vez de la reconciliación con Silvina: “Pudimos superarlo”
Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”
La agenda cultural para no perderse de nada en La Plata
Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla
Información General
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Se incrementa la morosidad en tarjetas y préstamos personales
Bailar tango contra el avance del Parkinson

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla