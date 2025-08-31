Cristina Kirchner y el Indio Solari: la inédita imagen al cumplirse tres años del atentado a la expresidenta

En la antesala de cumplirse tres años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, un nuevo gesto político y cultural cobró relevancia tras un posteo de Máximo Kirchner en las redes sociales. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos “Indio” Solari, apareció junto a la expresidenta en un encuentro inédito.

El diputado de Unión por la Patria compartió una foto y un extenso texto en el que recordó el intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022 y reflexionó sobre su impacto en la política argentina. “Me voy a comer tu dolor… Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió el legislador al iniciar su posteo.

Máximo recordó que una advertencia sobre el clima de hostilidad hacia su madre no había surgido del ámbito político ni de los organismos de seguridad, sino del propio Solari. “Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, señaló.

En su mensaje, también evocó el momento en el que Fernando Sabag Montiel intentó gatillar un arma a centímetros de la entonces vicepresidenta. “Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido”, expresó.

El legislador repasó una serie de episodios previos al ataque, como el apedreo al despacho de la entonces vicepresidenta en el Senado, la exposición mediática de fiscales y jueces durante el gobierno de Mauricio Macri y los mensajes hostiles difundidos en redes sociales por sectores vinculados al macrismo y al actual oficialismo de Javier Milei. “Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola”, resumió.

En tono personal, Máximo Kirchner subrayó el vínculo con su madre: “Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día”.

Finalmente, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, el diputado convocó a la militancia a expresarse en las urnas: “El 7 votamos a conciencia. Como si ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.