Joaquín Tuculet, tras el triunfo de Los Tilos en el clásico ante La Plata RC: "Hicimos un gran partido y por eso ganamos"

31 de Agosto de 2025 | 19:46

Escuchar esta nota

El triunfo de Los Tilos en Gonnet ante La Plata RC dejó grandes sensaciones: significó aire en la pelea por los playoffs y la confirmación de que el equipo mantiene el temple en los momentos decisivos. Joaquín Tuculet, referente indiscutido del Verde, expresó su enorme satisfacción por la victoria.

“Sí, obvio, no había tenido nunca la chance de jugar acá. La vez pasada me lo había perdido por lesión, así que estoy súper contento, como todo el equipo”, señaló el back formado en el club de Barrio Obrero, visiblemente emocionado por el triunfo.

Tuculet reconoció la dureza del encuentro y el valor de los puntos conseguidos: “Fue un partido muy difícil, porque ellos también se jugaban cosas importantes. Era una prueba de fuego: teníamos que ganar para seguir en la pelea por las semifinales. Y hacerlo en esta cancha, de visitante, siempre cuesta más”.

En su análisis del juego, remarcó que “los clásicos son partidos aparte”. Elogió al rival, destacando que “ellos hacen un gran torneo, con el plantel que tienen, siempre compiten cada partido”. Pese al cansancio, el ex Puma subrayó: “Hicimos un gran partido y por eso terminamos ganando”.

Al ser consultado por su participación en el primer try, Tuculet valoró el trabajo en equipo: “No sé, son jugadas que uno viene viendo, había visto la posibilidad de un salteo, pero todo nació de un gran lineout de los chicos. Eso fue lo que nos permitió generar la situación”.

 

