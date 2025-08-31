Piden ayuda para Josefina, una nena de La Plata que fue diagnosticada con una enfermedad poco frecuente

Josefina Fusco, una niña platense de solo seis años, fue diagnosticada a inicios de este año con un glioma difuso del tronco encefálico (DIPG), un tumor cerebral poco frecuente y de alto grado de agresividad que cambia por completo la vida de quienes lo padecen.

Ante el pronóstico preocupante, sus padres encontraron una luz de esperanza: un tratamiento de inmunoterapia biológica que podría mejorar notablemente su condición. Pero su costo es elevado, por lo que la familia decidió organizar una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios. "Hoy apareció una esperanza: un posible tratamiento de inmunoterapia biológica que podría darle la oportunidad de seguir sonriendo, jugando y creciendo", mencionaron.

Las donaciones se reciben en el alias tratamientoparajose, a nombre de Leonardo Ariel Fusco. Sus padres destacaron en las redes: "Cada aporte, sin importar su tamaño, nos acerca un paso más hacia que Josefina reciba la atención que neceista. Tu solidaridad puede marcar la diferencia".