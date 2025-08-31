Gimnasia vs Atlético Tucumán.- Orfila mete mano en el equipo para recuperarse en el Bosque

Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
Los ingresos de Jan Hurtado al equipo titular y Alejandro Piedrahíta -quien estará en el banco de relevos- son las novedades en el equipo que encabeza Alejandro Orfila para el compromiso de este lunes ante Atlético Tucumán. Para el encuentro ante el conjunto tucumano quedó afuera el futbolista colombiano Juan José Pérez a raíz de un gran hematoma en una de sus piernas.
En los últimos días, el equipo albiazul hizo dos bloques de fútbol con la dupla Hurtado-Torres en ataque. Tras la última práctica, el plantel quedará concentrado en la Casona de Estancia Chica.
Norberto Briasco continuó con su entrenamiento diferenciado por lo que se lo resguardará para que regrese en el partido frente a Unión en un par de semanas.
Así las cosas, Gimnasia formará mañana a las 17.00 con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Jeremías Merlo; Jan Carlos Hurtado y Marcelo Torres.
Para el partido con Unión no solamente estarían disponibles Briasco y Pérez, sino que podría reaparecer en la lista de concentrados Matías Melluso, recuperándose de una lesión muscular. Por otra parte, Franco Torres -quien sufrió en enero una lesión de ligamentos cruzados- ya comenzó a hacer fútbol junto a sus compañeros.
