Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
Fentanilo mortal: el laboratorio había sido clausurado en 2019, pero nunca se hizo efectivo
Piden ayuda para Josefina, una nena de La Plata que fue diagnosticada con una enfermedad poco frecuente
Cambios en Línea 129 Misión Buenos Aires: ¿qué pasará con el recorrido que conecta La Plata con CABA?
La Libertad Avanza prepara visitas de Milei en la Provincia para garantizar el voto de octubre
Llegó Santa Rosa a La Plata: alerta amarilla y lluvias intensas en la Región
Elecciones en Corrientes: cerraron los comicios y los primeros resultados se esperan a las 21
"Una pena irnos sin un punto": el posteo de Colapinto tras el GP de Países Bajos
Francisco Adorni sobre los discapacitados: “Lo tenes que demostrar”
“Quieto, porque te mato”: qué se sabe del violento robo a un camionero en La Plata
Brutal ataque a la influencer "La Coqueta" en Bariloche: golpiza y robo
Vanina Escudero habló por primera vez de la reconciliación con Silvina: “Pudimos superarlo”
Boca sigue de racha: le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata
Fue a su cabaña de fin de semana y la encontró desvalijada en La Plata: "Ya es la tercera vez que nos pasa"
El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Las ofertas de centro, a la pesca de votantes libertarios desencantados
"Sigamos con obras": Fuerza Patria presentó la boleta de Alak en La Plata
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
Fin de mes tumultuoso, con tensiones al límite entre el Gobierno y los bancos
Romance de barrio: las noches mágicas y populares de una orquesta consagrada al bolero
Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento: un desafío para adultos
La infidelidad en tiempos de redes, parejas abiertas y “no mandatos”
El mercado ya vio La Hermosura, donde se redefine la vida de barrio
Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1
De Menem a Milei: la percepción de la corrupción según cómo marcha la economía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un informe oficial reveló que Laboratorios HLB Pharma de Ramallo, implicado en la producción del fentanilo contaminado que causó decenas de muertes, fue objeto de una orden de clausura en mayo de 2019 por operar "a un nivel inaceptable", según dictaminó en ese entonces el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), pero la medida jamás se ejecutó.
En lugar de clausurar, la planta fue "inhibida" y poco después el expediente fue archivado, pese a persistentes alertas sobre incumplimientos en Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
A lo largo de los años siguientes, siguieron acumulándose irregularidades graves. En noviembre y diciembre de 2024, una inspección no programada detectó faltantes de documentación, falta de validaciones de procesos, liberaciones de lotes sin control de calidad, uso de envases no autorizados y manipulación inapropiada de registros electrónicos, entre otras fallas clave. A pesar de ello, la producción no fue suspendida hasta febrero de 2025, cuando ya circulaban lotes de fentanilo contaminado.
La demora burocrática en implementar medidas fue determinante: varias alertas previas no prosperaron, permitiendo que los medicamentos inseguros llegaran al sistema de salud, donde provocaron al menos 96 muertes documentadas en hospitales del país.
En los documentos se indicó que “en la empresa no existía un jefe de Garantía de Calidad” y que sólo se desempeñaban “en la unidad de calidad, desde mayo de 2019, personal que no tiene experticia y formación profesional”.
Según expresó el informe, argumentaron: "Esta carencia afecta gravemente el cumplimiento de un programa de garantía de calidad y quedó demostrado con los hallazgos de las deficiencias descriptas: calificación de equipos e instrumentos de producción y control, plan maestro de validación, validación de limpieza, de procesos y de técnicas analíticas, estudios de estabilidad de productos en el mercado, manejo de desvíos, devoluciones, de reclamos, de retiro de productos del mercado, de medidas correctivas y preventivas, de control de cambios, y de revisión anual de productos".
LE PUEDE INTERESAR
Brutal ataque a la influencer "La Coqueta" en Bariloche: golpiza y robo
"Se sugiere la clausura del establecimiento y prohibición de comercialización y uso en todo el territorio de la República Argentina y el retiro del mercado del producto OMEPRASEC/OMEPRAZOL", aseguraron. Y concluyeron: "Asimismo, se sugiere el sumario correspondiente a la empresa y al director técnico, Eduardo Daniel Rodríguez".
Este historial pone en evidencia serias deficiencias regulatorias y una alarmante falta de intervención efectiva por parte de los organismos de control, cuya inacción facilitó una tragedia sanitaria que pudo haber sido prevenible.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí