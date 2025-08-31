Brutal ataque a la influencer "La Coqueta" en Bariloche: golpiza y robo

La influencer conocida como "La Coqueta" fue víctima de un violento robo en la madrugada de Bariloche, incidente que quedó registrado en videos que no tardaron en volverse viral. El hecho ocurrió a la salida de un boliche, donde la influencer fue interceptada junto a una amiga.

El delincuente la golpeó para robarle 500 mil pesos en efectivo y su iPhone. En un video de 28 segundos que se viralizó en X, se ve a la joven visiblemente golpeada tras el ataque, mientras varias personas intentan asistirla.

El violento episodio desató la indignación de miles de usuarios en redes sociales, quienes reclamaron por la falta de seguridad en la ciudad turística. Ocurrió en plena vía pública.

La influencer, que tiene miles de seguidores en sus redes, fue sorprendida por el ladrón. Según denunciaron, el golpe la dejó aturdida, lo que le permitió al asaltante escapar con el botín sin ser detenido.

La víctima agradeció el apoyo recibido en sus redes, pero dejó claro que el incidente la marcó. En tanto, la policía local inició una investigación para dar con el responsable, mientras que el caso ya abrió un fuerte debate en redes sociales sobre la seguridad en Bariloche y en otras zonas turísticas del país.