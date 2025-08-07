Marcos Rojo aceptó la oferta y rescindió su vínculo con Boca: los detalles del acuerdo

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura
Luego de varias semanas de tire y afloje, luego de ser relegado del plantel, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors. El defensor central, que alguna vez fue capitán y referente, pone fin a su vínculo con el Xeneize en un movimiento que deja más preguntas que certezas sobre su futuro inmediato y la actulidad del club.
La situación de Marcos Rojo en Boca venía siendo tema de conversación. El club de la Ribera, encabezado por Juan Román Riquelme, le había presentado una oferta formal para rescindir su contrato que originalmente vencía el 31 de diciembre de este año. La propuesta incluía el pago hasta el último día trabajado. En un primer momento, la respuesta del defensor fue un rotundo "no" a la salida anticipada.
Sin embargo, en un giro, Marcos Rojo cambió de opinión. Tras un período de análisis, el ex-Selección Argentina comunicó su aceptación de la oferta de rescisión a Riquelme. Así, le pone fin a su ciclo en el cuadro azul y oro.
La partida de Rojo no se produce en el mejor de los términos. Tal como lo adelantaban los pasillos del club, el defensor se va de Boca "por la puerta de atrás". Su situación en el plantel era insostenible: se encontraba "colgado" (marginado), en un claro conflicto con el entonces entrenador Miguel Russo, y su crédito con la gente, que alguna vez lo quiso, había disminuido considerablemente.
Días atrás, el defensor saludo sugerente al conmemorarse este 4 de agosto un nuevo aniversario del surgimiento de Estudiantes. Rojo, lejos de Boca, demostró su interés de regresar al club que lo vio nacer.
Así, con un saludo sugerente en su cuenta de Instagram, posteó una imagen de su regreso al Pincha en 2020, con el estadio UNO de fondo. El defensor, resistido en un sector de los hinchas, eligió una foto posando su mano derecha en el pecho sobre el escudo albirrojo.
Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura
Estudiantes tiene árbitro confirmado para visitar a Cerro
Semanas atrás, Verón remarcó sobre su situación: "No tiene que pedirme perdón. Es una persona adulta que sabe lo que hace. ¿Si estuvo bien? No”. También, sostuvo que no ha otorgado aval para una incorporación: “Solo aclaré una situación. El jugador manifestó su intención de volver, pero hay cuestiones que deben resolverse previamente”.
