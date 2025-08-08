Etcheverry activó el protocolo con una victoria

Tomás Etcheverry (60) debutó con una victoria en el Masters 1000 de Cincinnati. El platense derrotó tras una gran remontada al chino Juncheng Shang (109) por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4, después de tres horas y 39 minutos de juego.

En el box de Etcheverry estuvo solamente Javier Frana y el fisioterapeuta del tenista platense Nicolás Sac. Como se recordará, la AAT activó un protocolo especial para que el capitán del equipo argentino de Copa Davis asista como entrenador a Tomy.

Etcheverry se había queda sin coach tras desvinculación de Horacio de la Peña, quien lo acompañó en el circuito por espacio de ocho mes. El platense estará enfrentando en la siguiente ronda al canadiense Felix Auger-Aliassime (28).

A todo esto, el otro platense Thiago Tirante (130) hará su presentación hoy, cerca del mediodía de argentina contra el italiano Luca Nardi (97).