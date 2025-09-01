Desesperada búsqueda de un joven con síndrome de Down en Gonnet

Un joven de 17 años, con síndrome de Down es intensamente buscado en los alrededores de la República de los Niños. Se llama Gregorio Morgante y fue visto por última vez en la zona.

Según pudo saber Diario EL DIA, “Goyo”, como le dicen sus seres queridos, habría salido este mediodía de su casa “para buscar a su perro que se había escapado”. “Salió sin el celular, con su bici y vestido con un jogging y buzo azul”, agregaron.

Quienes tengan información o lo vean en la zona de la República de los Niños o alrededores, deben comunicarse al 911.

Familiares y amigos asisten en la búsqueda de Gregorio. Vestido con ropa azul, mide 1.60 mts y pesa 75 kilos aproximadamente.