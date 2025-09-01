Desesperada búsqueda de un joven con síndrome de Down en Gonnet

Atlético juega con diez por la expulsión del Loco Díaz, pero Gimnasia no es claro en ataque; 0 a 0
Atlético juega con diez por la expulsión del Loco Díaz, pero Gimnasia no es claro en ataque; 0 a 0
Escuchar esta nota
Un joven de 17 años, con síndrome de Down es intensamente buscado en los alrededores de la República de los Niños. Se llama Gregorio Morgante y fue visto por última vez en la zona.
Según pudo saber Diario EL DIA, “Goyo”, como le dicen sus seres queridos, habría salido este mediodía de su casa “para buscar a su perro que se había escapado”. “Salió sin el celular, con su bici y vestido con un jogging y buzo azul”, agregaron.
Quienes tengan información o lo vean en la zona de la República de los Niños o alrededores, deben comunicarse al 911.
Familiares y amigos asisten en la búsqueda de Gregorio. Vestido con ropa azul, mide 1.60 mts y pesa 75 kilos aproximadamente.
