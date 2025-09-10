Modificaciones en las horas extra de la Policía

El Ministerio de Seguridad bonaerense creó dos nuevas categorías dentro del Servicio de Policía Adicional (Polad) para reforzar la cobertura en eventos masivos. La medida, oficializada en la Resolución 1774/2025, incorpora las categorías 6 y 7, destinadas a tareas técnicas, profesionales y de planificación.

La categoría 6 abarcará funciones como operación de drones, monitoreo de videovigilancia o pericias, mientras que la 7 estará orientada a la coordinación logística y conducción operativa. Estas horas tendrán un plus salarial: casi el doble y el triple, respectivamente, en relación con la categoría 5.

La norma define como evento masivo a aquellos con más de 4.000 asistentes, en espacios abiertos o cerrados, y establece que las nuevas modalidades no podrán superar el 25% del total de horas contratadas. El régimen Polad permite a particulares y organizaciones solicitar la presencia de efectivos policiales en eventos.