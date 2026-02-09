El municipio puso en valor más de 12 mil frentes de viviendas y espacios públicos de La Plata

La Municipalidad de La Plata sigue profundizando las acciones de recuperación del espacio público mediante el programa “Ciudad Limpia”, que diariamente alcanza nuevas zonas de la ciudad con tareas de limpieza, pintura y puesta en valor.

Entre el viernes 30 de enero y el jueves 5 de febrero, las cuadrillas municipales intervinieron un total de 1.686 frentes, donde se realizaron trabajos de limpieza y pintura, interiores, paredes, persianas y mobiliario urbano, incluyendo 73 casas y edificios y 56 locales comerciales.

Además, hubo acciones orientadas a la restauración de postes, luminarias y mobiliario urbano en corredores estratégicos como avenida 520 de 210 a 222 en Abasto, y en avenida 1 de 32 a 42, avenida 13 de 41 a 44, calle 20 de 33 a 42 y calle 2 de 32 a 38 del casco urbano, entre otros sectores.

También se limpiaron y pintaron 105 cabinas eléctricas, cinco paradas de transporte público y se realizó el hidrolavado de la vereda frente a la Catedral de La Plata, ubicada en calle 14 entre 51 y 53.

Cabe destacar que desde el inicio del programa en agosto de 2024 hasta la actualidad, se concretaron 12.311 intervenciones en distintos puntos del partido, consolidando a “Ciudad Limpia” como una política sostenida de mejora del entorno urbano.