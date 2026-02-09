En La Plata, los gremios ratificaron el paro y movilización del miércoles contra la reforma laboral

Este lunes quedó ratificada en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en La Plata la medida de fuerza a nivel nacional con paro y movilización tendrá lugar el próximo miércoles 11 de febrero cuando se trate la Ley de Reforma Laboral en el Senado de la Nación donde confluirán todos los sindicatos de ambas CTA y de la CGT, como así también las organizaciones sociales, políticas y universitarias.

En tanto, este lunes y mañana martes habrá jornadas de lucha en las principales plazas de los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. También anunciaron que se realizará volanteadas en las estaciones de trenes y paradas de colectivos.

En nuestra ciudad habrá este martes una mesa y volanteada en Plaza San Martin frente a la legislatura bonaerense, en la estación de trenes de calle 1 y diagonal 80, y en los distintos ministerios provinciales y oficinas municipales. También se llevarán adelante volanteadas y mesas de debates en las puertas de las dependencias judiciales y en los hospitales provinciales

La tarea de recorrer y conversar con los vecinos estará a cargo de los trabajadores de ATE, SUTEBA, CICOP, AJB, ADULP, estudiantes universitarios y de organizaciones sociales y políticas. Cabe destacar que, según se informó, esta modalidad se replicará en distintos puntos del territorio bonaerense como San Miguel ; Lomas de Zamora;Lanús; San Vicente; Berazategui; Quilmes; Fcio Varela; Bahía blanca Junín; Mar del Plata, entre otros.

En ese contexto, Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma señaló que “el paro y la movilización de ambas CTA tiene como objetivo poner un freno a este proyecto de reforma laboral que de modernización no tiene nada y tiene mucho de precarización y quita de derechos para los trabajadores”. Y agregó que “estamos convencidos que se trata de una herramienta precarizadora y no beneficia en nada a los trabajadores y trabajadoras como tampoco a las Pymes. Mucho menos a quienes están en la informalidad laboral. En nombre de la modernización n quieren volver al trabajo esclavo”.

Por otra parte, Roberto Baradel, secretario general de la CTA de los Trabajadores ratificó que “estamos ante una ley laboral similar a la que intentaron poner en vigencia durante los años 90 haciendo uso de las coimas y la famosa tarjeta BANELCO”. Además, indicó que “también es una ley muy similar a la que intentaron introducir durante la última dictadura cívico militar con el único objetivo de precarizar a los trabajadores y que las grandes empresas ganen más”, y agregó que “No viene a resolver la necesidad del 50 por ciento de los trabajadores que están en la informalidad, sino que viene a precarizar y a quitarles derechos al 50 por ciento que tiene un empleo formal”

Por último, ambos dirigentes sociales señalaron que en la movilización del miércoles al Congreso Nacional va a hacer "una postal de unidad de todos los trabajadores y trabajadoras de las tres centrales" (ambas CTA como de la CGT) y “ahí reside la fuerza de los trabajadores que miles y miles hagamos lo mismo al mismo tiempo” concluyeron ambos dirigentes.