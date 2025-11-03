El 10 empieza el calendario de pagos de la Anses

Conmoción en Plaza España: qué se sabe del hombre que murió mientras hacía gimnasia
El calendario de pagos de Anses comienza el 10 de noviembre para las jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos.
El cronograma es el siguiente:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos:
DNI terminados en 0: 10 de noviembre; DNI terminados en 1 11 de noviembre; DNI terminados en 2: 12 de noviembre; DNI terminados en 3: 13 de noviembre; DNI terminados en 4: 14 de noviembre; DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
El calendario sigue con los DNI terminados en 6: 18 de noviembre; DNI terminados en 7: 19 de noviembre; DNI terminados en 8: 20 de noviembre; DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre; DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre; DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre; DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre; DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
