El 10 empieza el calendario de pagos de la Anses

El calendario de pagos de Anses comienza el 10 de noviembre para las jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos.

El cronograma es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre; DNI terminados en 1 11 de noviembre; DNI terminados en 2: 12 de noviembre; DNI terminados en 3: 13 de noviembre; DNI terminados en 4: 14 de noviembre; DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

El calendario sigue con los DNI terminados en 6: 18 de noviembre; DNI terminados en 7: 19 de noviembre; DNI terminados en 8: 20 de noviembre; DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre; DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre; DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre; DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre; DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.