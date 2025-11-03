Ánimos crispados: de un choque a las trompadas

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Una discusión entre automovilistas escaló hasta un choque y una posterior pelea, en la que tres personas fueron demoradas por la Policía.
El incidente vial se registró en la intersección de la calle 21 entre 464 y 465.
El conductor de una de las camionetas manejaba bajo los efectos del alcohol.
Según informaron fuentes de la comisaría décima de City Bell, todo comenzó cuando una Toyota Hilux blanca, conducida por un hombre de 55 años, impactó contra una Toyota RAV4 negra. Tras el choque, el conductor de la pickup blanca intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado por el conductor afectado en la zona de City Bell, donde la discusión se transformó en agresión física.
De acuerdo al relato de la víctima, los ocupantes del otro vehículo lo golpearon a él y a su pareja.
La intervención del efectivos del Comando de Patrulla Base Norte y la División Motorizada permitió la detención de los tres ocupantes del vehículo Hilux.
El conductor, dio 1,32 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, por lo que su camioneta fue secuestrada y se retuvo su licencia de conducir.
Los tres demorados fueron trasladados a la comisaría local, imputados por averiguación de ilícito y lesiones leves, bajo disposición de la UFI N° 17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.
